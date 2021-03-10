Акунья: «Возможно, если бы дома мы сыграли вничью, всё было бы иначе»

Защитник «Севильи» дал комментарий после ответного выездного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы прибыли сюда, чтобы получить другой результат, мы не опускались на колени, а продолжали сражаться до самого конца.

Мы знали, что матч будет сложным, и должны были играть с концентрацией. Мы не опускали руки, несмотря на пропущенные голы. Возможно, если бы дома мы сыграли вничью, то всё было бы иначе. Но сейчас не время оглядываться назад.