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Акунья: «Возможно, если бы дома мы сыграли вничью, всё было бы иначе»

вчера, 07:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Защитник «Севильи» Маркос Акунья дал комментарий после ответного выездного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы прибыли сюда, чтобы получить другой результат, мы не опускались на колени, а продолжали сражаться до самого конца.

Мы знали, что матч будет сложным, и должны были играть с концентрацией. Мы не опускали руки, несмотря на пропущенные голы. Возможно, если бы дома мы сыграли вничью, то всё было бы иначе. Но сейчас не время оглядываться назад.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:37
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:48
Как всегда, в таких случаях вспоминают бабушку, которая тоже могла быть дедушкой, но ей кое чего не хватает...
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:37
Если и мешает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:32
Достойно выступили, но не более того.
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