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РПЛ уделит особое внимание соблюдению профилактических мер

сегодня, 13:28

РПЛ уделит особое внимание соблюдению профилактических мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом источнику сообщили в пресс-службе лиги.

Руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило некоторые аспекты выполнения санитарного регламента. На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей, ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Неукоснительное выполнение всех пунктов санитарного регламента — одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи РПЛ, и большинство из них — со зрителями.

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Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 13:47
По матчам ЛЧ было видно. У всех либо пустые трибуны, либо минимальное количество зрителей. В Питере же!! Аншлаг. Особенно на нижних ярусах. Питерцы ничего не боятся! Браво!
drug01
drug01
сегодня в 13:34
Жаль что не уходит эта зараза
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:29
Видимо скоро болелов вообще уберут со стадионов
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