РПЛ уделит особое внимание соблюдению профилактических мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом источнику сообщили в пресс-службе лиги.

Руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило некоторые аспекты выполнения санитарного регламента. На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей, ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.