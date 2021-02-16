Собрание РПЛ одобрило дополнительную замену при черепно-мозговой травме

Общее собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ . Поправки должны быть внесены в регламент РПЛ сезона 2020/21 после утверждения Исполкомом РФС .

Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведённых замен. Если команда принимает решение о такой замене, её представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменённый игрок не может дальше участвовать в матче.