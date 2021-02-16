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Собрание РПЛ одобрило дополнительную замену при черепно-мозговой травме

16 февраля 2021, 14:01

Общее собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. Поправки должны быть внесены в регламент РПЛ сезона 2020/21 после утверждения Исполкомом РФС.

Дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведённых замен. Если команда принимает решение о такой замене, её представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменённый игрок не может дальше участвовать в матче.

В случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 февраля в 17:17
вот неоднозначное решение-то !
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
16 февраля в 17:12
Черепно-мозговой....а если мозг не в черепе что делать?
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 16:37
не виноватая я!)))))
альсато
альсато
16 февраля в 16:35
я за то, чтобы все выходили футболисты-заявленные на матч!...и за обратные замены-тоже!....вот тогда будет вам и скорость и активность!)))))
Аксинья
Аксинья
16 февраля в 15:41
А со сломанной ногой хоть ползком но играй - голова намного более важный орган...
4RT
4RT
16 февраля в 14:43
Теперь можно смело бить в морду 😁
SHMEL
SHMEL
16 февраля в 14:26
Мне как зрителю понравилась практика пяти замен во время пандемии, тренерам вообще кайф когда можно пять человек менять, на лавке народ не засиживается.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 14:23
Тогда наверняка штрафы и немалые.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 февраля в 14:14
А если через двое суток диагноз ЧМТ не подтвердится? А замена была сделана незаконно, тогда что?
Project Pandora
Project Pandora
16 февраля в 14:14
Теперь Дзюбу можно менять в любое время и обоснований не нужно.
drug01
drug01
16 февраля в 14:06
Влажное замечание хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 14:03
Странные какието замены!
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