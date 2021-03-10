Джеррард: «Кто сказал, что я достаточно хорош для „Ливерпуля“?»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал слухи, что он может возглавить «Ливерпуль».

Болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я был тренером их команды. Они хотят, чтобы Клопп продолжал работу, и я полностью их в этом поддерживаю. Нам не стоит даже говорить об этом. Надеюсь, что Юрген останется в клубе на долгие годы.

«Ливерпуль» — моя душа. У меня была отличная карьера. Мечтаю ли я однажды стать тренером этой команды? Да, мечтаю, но не сейчас. Кто сказал, что я для этого достаточно хорош?