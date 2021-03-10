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Джеррард: «Кто сказал, что я достаточно хорош для „Ливерпуля“?»

вчера, 09:58

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал слухи, что он может возглавить «Ливерпуль».

Болельщики «Ливерпуля» не хотят, чтобы я был тренером их команды. Они хотят, чтобы Клопп продолжал работу, и я полностью их в этом поддерживаю. Нам не стоит даже говорить об этом. Надеюсь, что Юрген останется в клубе на долгие годы.

«Ливерпуль» — моя душа. У меня была отличная карьера. Мечтаю ли я однажды стать тренером этой команды? Да, мечтаю, но не сейчас. Кто сказал, что я для этого достаточно хорош?

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:23
Думаю, независимо от итогов кампании этого года, Клопп останется минимум еще на сезон, если, конечно, не попросят на выход - он таки не тряпка, чтобы на такой ноте уйти и оставить клуб неизвестно кому. Джеррард тоже все верно сказал - обязательно возглавит, но только когда станет более опытным и будет уверен, что сможет наконец-то взять золото АПЛ с Ливерпулем, а не повторит судьбу Лэмпарда
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:02
правильные слова, молодец всё по делу сказал! Стиви Джи без вопросов Легенда красных, он обязательно будет главным тренером!
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:12
Стивен умный парень!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:20
А почему нет?!? Если Ливерпуль продолжит свое падение, то вполне возможен уход Клоппа. Такова тренерская доля : вчера на коне, а сегодня ...... в не самом лучшем положении. До лета все еще может поменяться как в одну, так и в другую сторону. Все зависит от конечного результата. Пока дела у Ливерпуля неважнецкие. Понятно , что во многом виноваты травмы, но списывать все на них - неправильно. Травмированы защитники, а сбоит нападение. Кризис в команде затянулся. Как дальше все сложится - пока не ясно совсем. Смотрим АПЛ.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:18
Кандидат №1, после того, как "Ливерпуль" оставит Ю.Клопп, когда это произойдёт, вряд ли, об этом знает даже сам Ю.Клопп... Но успех Джеррарда с "Рейнджерс", даёт основания надеяться на то, что следующим, после Клоппа, будет Стивен. В мае 2018 года Джеррард возглавил "Рейнджерс", и в результате, в настоящее время, закончилась гегемония "Селтика" в Премьер - Лиге в Шотландии, которая длилась десять лет. Хороший результат для молодого тренера, которому всего лишь сорок лет! Если учесть, что он ещё играл за "Ливерпуль", 1998-2015 год, то кандидатура очень достойная.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:09
Никто и не говорил, враньё всё это!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:00
Узнаем, когда возглавит "Ливерпуль"...
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