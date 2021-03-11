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Маркиньос: «Матч был сложным. „Барселона“ сыграла лучше, чем в 1-м круге»

сегодня, 06:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Это был сложный матч. После встречи в первом круге «Барселона» стала играть лучше. Они смело шли в высокий прессинг и мешали нам доставлять мяч в атаку.

В футболе есть хорошие и плохие моменты. Нужно уметь справляться с трудностями во время матча. Мы смогли это сделать с помощью нашего отличного вратаря [Кейлора Наваса], который сыграл решающую роль. Во втором тайме мы играли лучше и заслужили выход в четвертьфинал.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:53
ПСЖ не нужно было сильно напрягаться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:50
Да просто ПСЖ не играло , а Барселона была мертвая вместе с инопланетным,который даже пенальти не смог забить. Вот и всё что было!!! Всем добра!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:31
ПСЖ не напрягался особо наверное
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:28
"Барселона" ничего не показала.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:10
Ну с чем мы Парижан и поздравляем....
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 06:58
Просто результат первого матча позволил парижанам валять дурака, хотя нужно признать, что сейчас Барселона в лучшей форме, чем во время первого матча.
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