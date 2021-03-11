Маркиньос: «Матч был сложным. „Барселона“ сыграла лучше, чем в 1-м круге»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Это был сложный матч. После встречи в первом круге «Барселона» стала играть лучше. Они смело шли в высокий прессинг и мешали нам доставлять мяч в атаку.

В футболе есть хорошие и плохие моменты. Нужно уметь справляться с трудностями во время матча. Мы смогли это сделать с помощью нашего отличного вратаря [Кейлора Наваса], который сыграл решающую роль. Во втором тайме мы играли лучше и заслужили выход в четвертьфинал.