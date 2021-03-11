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Луческу: «У „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас»

сегодня, 15:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу готовится к матчу против «Вильярреала» в Лиге Европы.

Нынешний «Вильяреал» — сбалансированная, организованная команда. А ее состав — это отличный сплав молодости и опыта. Наконец, у них есть нападающий Жерар Морено, который по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата.

Унаи Эмери — очень хороший тренер, который скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. У «Вильярреала» более опытные игроки, чем у нас. Они очень хороши именно в Европе.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:20
Испанцы даже по классу выше.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:01
не рано сдался? правы фаны клуба то)))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:34
Думаю, что сказка Динамо закончится, дальше пойдут испанцы.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:09
Луческу: «У „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас»

Но у "Динамо" есть один огромный плюс в этой игре, несмотря на то, что "Вильярреал" очень достойный соперник, это опытный главный тренер "Динамо" - Мирча Луческу. Который имеет огромный опыт в качестве главного тренера в еврокубковых матчах, и не просто только опыт, но и хороший результат по итогам этих матчах. Так что, противостояние "Динамо"-"Вильрреал" будет очень интересным.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:06
Хитрый цыган лещя пуляет !!! Динамо выиграет или ничья будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:02
У них и чемп посерьёзней
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:01
Надо сдаться на милость испанцев.
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