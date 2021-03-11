Луческу: «У „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу готовится к матчу против «Вильярреала» в Лиге Европы.
Нынешний «Вильяреал» — сбалансированная, организованная команда. А ее состав — это отличный сплав молодости и опыта. Наконец, у них есть нападающий Жерар Морено, который по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата.
Унаи Эмери — очень хороший тренер, который скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. У «Вильярреала» более опытные игроки, чем у нас. Они очень хороши именно в Европе.
Но у "Динамо" есть один огромный плюс в этой игре, несмотря на то, что "Вильярреал" очень достойный соперник, это опытный главный тренер "Динамо" - Мирча Луческу. Который имеет огромный опыт в качестве главного тренера в еврокубковых матчах, и не просто только опыт, но и хороший результат по итогам этих матчах. Так что, противостояние "Динамо"-"Вильрреал" будет очень интересным.
Но у "Динамо" есть один огромный плюс в этой игре, несмотря на то, что "Вильярреал" очень достойный соперник, это опытный главный тренер "Динамо" - Мирча Луческу. Который имеет огромный опыт в качестве главного тренера в еврокубковых матчах, и не просто только опыт, но и хороший результат по итогам этих матчах. Так что, противостояние "Динамо"-"Вильрреал" будет очень интересным.