Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил бан на 8 матчей

КДК РФС вынес решение по матчу 27-го тура ФНЛ «Алания» — «Томь». Напомним, что главный тренер владикавказского клуба на 95-й минуте встречи получил красную карточку. После финального свистка футболисты устроили массовую драку. Гогниев пошёл в жёсткий стык с арбитром и ударил ему рукой в живот.

В соответствии со статьей 28, с частями 1, 3 статьи 95, с частью 3 статьи 94, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 14, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча, за умышленный толчок Официального лица матча, угрозу причинения вреда Официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей.