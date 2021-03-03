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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил бан на 8 матчей

03 марта 2021, 15:24

КДК РФС вынес решение по матчу 27-го тура ФНЛ «Алания» — «Томь». Напомним, что главный тренер владикавказского клуба Спартак Гогниев на 95-й минуте встречи получил красную карточку. После финального свистка футболисты устроили массовую драку. Гогниев пошёл в жёсткий стык с арбитром и ударил ему рукой в живот.

В соответствии со статьей 28, с частями 1, 3 статьи 95, с частью 3 статьи 94, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 14, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча, за умышленный толчок Официального лица матча, угрозу причинения вреда Официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

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Все комментарии
bamana
bamana
03 марта в 19:05
Видать грозненский урок не пошел ему в прок! гнать его из футбола поганной метлой!
STVA 1
STVA 1
03 марта в 15:56
Гогниев публичный человек и должен был понимать что он делает!В принципе я думаю он ещё хорошо отделался!В бытность игроком Спартак не отличался хорошим поведением на поле и получил 52 ЖК и 4 КК, что для атакующего игрока не мало!
Ironigor
Ironigor
03 марта в 15:55
Друзья, а я вам предлагаю просто посмотреть этот момент, он доступен, где нет никакого удара, а если бы он там был были бы совсем другие санкции применения. А ядом полыхать и желчью без основательно не стоит.Я не в коем случае не выгораживаю Спартака, но и вас не красит такое поведение. Ни с кем по этому поводу не буду спорить,
я высказал своё мнение. Всем добра!!!
Аксинья
Аксинья
03 марта в 15:41
Интересно сколько баранов на шашлык в КДК было отправлено - наверно тоже восемь...
dadrail
dadrail
03 марта в 15:30
А это уже попахивает мелким хулиганством....однако...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 15:29
А вообще это мало, на полгода нужно было минимум, ну, они просто удар кулаком в живот за "умышленный толчок" посчитали, для РФС это нормально.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 15:28
В русском языке есть слово "удаление", а "бан", вроде, нет)
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