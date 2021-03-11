В РФС ответили на требование «Спартака» обосновать решения по Жиго и Фомину

Российский футбольный союз ответил на просьбу «Спартака» публично обосновать решения КДК по отмене жёлтой карточки игроку «Динамо» и отказу в отмене предупреждения защитнику красно-белых .

При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК . На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго.