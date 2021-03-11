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В РФС ответили на требование «Спартака» обосновать решения по Жиго и Фомину

вчера, 21:37

Российский футбольный союз ответил на просьбу «Спартака» публично обосновать решения КДК по отмене жёлтой карточки игроку «Динамо» Даниилу Фомину и отказу в отмене предупреждения защитнику красно-белых Самуэлю Жиго.

При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго.

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арсениум
арсениум
вчера в 23:40
мы уже видели фотошопы ЭСКа)) "квалифицированные" вруны) ИнДюков суетит - испугался за чемпионство))) Смешно.
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:59
Это разминка перед юбилейным годом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:58
Пусть тогда в Гаагский суд на КДК и РФС подают !!! ☝😂😂😂
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:57
По мне так вполне адекватный и развернутый ответ. А федуну везде заговор мерещится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andromend (раскрыть)
вчера в 22:51
Факт в упоминания в просьбе Спартака карточки Фомина - это лишнее подтверждение непрофессионализма менеджмента "народной" команды. Никакой логической связи между этими карточками нет. Надо смотреть суть нарушений того и другого. Именно этим КДК и руководствовалось. Федун опять на пороге "снятия"?
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:48
Возможно, надо быть скромнее, но видимо, не в этот раз…
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 22:44
Не указано: а по полной ли форме отчитывался РФС перед Спартаком.

Стоял ли РФС на коленях, приговаривал ли после каждой фразы слова "Простите нас, пожалуйста!" и целовал ли спартаковскую туфлю.
ABir
ABir
вчера в 22:34
Кто бы сомневался в тако решении
andromend
andromend ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:33
Причем тут вообще карточка Фомина?Аналогии никакой,а привязка дутая. Почему к Дюкову вообще обращение.Не согласен Спартак с решением,не вопрос.Обращение в Спортивный суд поставит точку в этом вопросе.Только там на привязку с Фоминым не примут,а будут рассматривать только эпизод с Жиго. А письма спартаковские,это прием провокаторов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:29
Наш КДК-самый кадэкашный КДК в мире! ПонЯл,Федун???*
makkie
makkie ответ andromend (раскрыть)
вчера в 22:12
Тухлятиной пахнет решение КДК и ЭСК отменить карточку Фомину.
Нарушение тянуло на фол, за который судья выписал ЖК. С чего бы эту карточку отменять? Понимаю, если бы она была незаслуженная, по ошибке. Спартаку бы такую карточку не отменили 100%, сославшись на отсутствие полномочий. Плавали, знаем (С)

А тут обычная просьба разъяснить мотивировку решения КДК и ЭСК - вот пусть объясняют нормально!
andromend
andromend
вчера в 22:08
Директор Спартака ушлый парень,однако.Решил отмазаться и еще и наварить,если что.Соломку подстелил заранее.Если проиграют,виноват КДК,РФС,ЗЕНИТ,ДИНАМО и еще все,все,все.А если и без Жиго победят,то вообще герои и он на коне.Беспроигрышный вариант. Только вот пахнет тухлятиной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:55
Наглость Спартачей уже зашкаливает. Чуть скромнее надо быть. Всем добра!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:54
А ведь только на третье место выбрались, и так не попёрло. Надо продолжать прессинг...
beefs
beefs
вчера в 21:53
надо же и эти признали...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:52
Решение окончательно и обжалованию не подлежит.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:44
Все, будут опять сниматься с чемпионата)))))
3jb2n9wqchuv
3jb2n9wqchuv
вчера в 21:38
Приговор вынесет верно.
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