В РФС ответили на требование «Спартака» обосновать решения по Жиго и Фомину

Российский футбольный союз ответил на просьбу «Спартака» публично обосновать решения КДК по отмене жёлтой карточки игроку «Динамо» Даниилу Фомину и отказу в отмене предупреждения защитнику красно-белых Самуэлю Жиго.
При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго.
Стоял ли РФС на коленях, приговаривал ли после каждой фразы слова "Простите нас, пожалуйста!" и целовал ли спартаковскую туфлю.
Стоял ли РФС на коленях, приговаривал ли после каждой фразы слова "Простите нас, пожалуйста!" и целовал ли спартаковскую туфлю.
Нарушение тянуло на фол, за который судья выписал ЖК. С чего бы эту карточку отменять? Понимаю, если бы она была незаслуженная, по ошибке. Спартаку бы такую карточку не отменили 100%, сославшись на отсутствие полномочий. Плавали, знаем (С)
А тут обычная просьба разъяснить мотивировку решения КДК и ЭСК - вот пусть объясняют нормально!
Нарушение тянуло на фол, за который судья выписал ЖК. С чего бы эту карточку отменять? Понимаю, если бы она была незаслуженная, по ошибке. Спартаку бы такую карточку не отменили 100%, сославшись на отсутствие полномочий. Плавали, знаем (С)
А тут обычная просьба разъяснить мотивировку решения КДК и ЭСК - вот пусть объясняют нормально!