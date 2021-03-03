РФС заключил соглашение о развитии футбола в Костромской области

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03 марта 2021, 11:46

РФС , Министерство спорта РФ , администрация Костромской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, предполагается строительство 13 инфраструктурных объектов, среди которых — пять полноразмерных и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. К концу 2024 году планируется открыть три новых отделения по футболу с группами подготовки девочек, а также уделить внимание подготовке судей.

Для учащихся общеобразовательных школ будет организована Школьная футбольная лига, которая вместе с любительскими турнирами станет развиваться под эгидой региональной федерации футбола. В области будут ежегодно проводиться всероссийские и региональные футбольные фестивали и соревнования. Будет более активно идти подготовка новых квалифицированных тренеров и судей для обслуживания матчей в регионе.