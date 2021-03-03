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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Костромской области

03 марта 2021, 11:46

РФС, Министерство спорта РФ, администрация Костромской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, предполагается строительство 13 инфраструктурных объектов, среди которых — пять полноразмерных и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. К концу 2024 году планируется открыть три новых отделения по футболу с группами подготовки девочек, а также уделить внимание подготовке судей.

Для учащихся общеобразовательных школ будет организована Школьная футбольная лига, которая вместе с любительскими турнирами станет развиваться под эгидой региональной федерации футбола. В области будут ежегодно проводиться всероссийские и региональные футбольные фестивали и соревнования. Будет более активно идти подготовка новых квалифицированных тренеров и судей для обслуживания матчей в регионе.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Башкирии.

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1bear
1bear ответ mihaluch (раскрыть)
03 марта в 12:59
...на полях с искусственным покрытием)))))))
mihaluch
mihaluch
03 марта в 12:53
На полях будут пасти коров костромской породы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 12:12
Соглашения есть, а развития нет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 марта в 11:56
Начало рождения нового Тамбова.
1bear
1bear
03 марта в 11:49
Начинание более чем достойное,но я,как Станиславский скажу:"не Верю!!!"
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