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Арбитр Федотов: «„Ростов“ вчера просто убили»

вчера, 15:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0).

Пенальти в ворота «Ростова» назначен неправильно. Мирзов, пытаясь ударить по воротам, увидел ногу защитника «Ростова», и сам об неё ударил свою ногу, после чего упал. Именно Мирзов – инициатор контакта. Следовало продолжить игру.

На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок» – Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался.

«Ростов» вчера просто убили – были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 19:51
На матч тв, мяч гонять Валеру
Boricku
Boricku
вчера в 19:49
Валеру Карпова в Зенит
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 18:35
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    вчера в 17:19
    Для Ростова выход один - играть мощнее и больше забивать. Что-нибудь всё равно засчитают. Но вчера, конечно, просто плюнули в душу болельщикам Ростова. Мирзов в интервью признался, что просто "грамотно подставился". А совершенно чистый гол не засчитать- это вообще позор для судей. Парни из РОСТОВА, вы лучшие, и настоящие болельщики вас всегда будут поддерживать.
    СочиМэн
    СочиМэн
    вчера в 17:14
    Бог шельму метит
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 17:07
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 16:35
      Судью просто пожурят.
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 16:31
      Уходить надо в Белоруссию или Казахстан пусть Москва с Питером режутся
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 16:24
      Кому-то выгодно Ростов топить
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 16:23, ред.
      К сожалению, "Ростову" не привыкать к тому, что его "убивают"...

      Пожалуй, нет ни одной команды в РПЛ, чтобы так часто, принимали необъективные, предвзятые решение судей, которые лишали "Ростов" честно "заработанных" очк., в очередной игре...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:22
      А что случится с судьбой этих всех судей, когда кто нибудь ответит за безпредел судейский .Убийцы футбола !!! Требую казнить,нельзя помиловать!!! Запятую посавил правильно!!! Всем добра!!!
      161регион
      161регион
      вчера в 16:22
      Что и требовалось доказать!!! ЛАПУчкина отсранить вместе с СЕДИнковым пожизненно!!! Такой футбол нам не нужен....
      Владимир Дыкин
      Владимир Дыкин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      вчера в 16:14
      Мстят за то, что "выскочки" с периферии, Мстят за то, что неуступчивые. Мстят за слова Карпина "Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России." Мстят, потому что совести и чести своей не имеют. Мстят, потому что беззаконие одних и бесправие других....
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:10
      Солидарен с Федотовым.
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      вчера в 16:09
        oFANATo
        oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        вчера в 16:06
        За то что у зенита очки отобрали
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ
        вчера в 15:51
        Фк Ростов возненавидели чиновники нашего футбола после суда в Лозанне.Успех фк Ростов в Европе при Бердыеве только усилил неприязнь у власть имущих нашего футбола.Надо сняться и попроситься играть в чемпионате Беларуси.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 15:48
        Ростову за чтото мстят
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