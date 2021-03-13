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Талалаев: «Поздравляю „Зенит“ с победой»

вчера, 20:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о поражении от «Зенита» (0:4) в 22-м туре РПЛ.

Поздравляю «Зенит» с победой. Хороший первый тайм для нас, во втором, к сожалению, многое не получилось.

Я не высказываюсь по поводу судейства. Всё, что хотел, уже сказал в предыдущих матчах. По поводу игрового эпизода, мне кажется, нарушения со стороны нашего футболиста не было.

Всё ещё впереди. Следующие соперники сопоставимы с нами по всем футбольным возможностям.

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quinn-se
quinn-se
вчера в 22:01
Талалаев: «Поздравляю „Зенит“ с победой»

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Возьмите меня хоть самым младшим помошником в зенит!!, добавил он))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:41
Я тоже поздравлю Зенит,как и поздравлял ЦСКА,Динамо,но эти поздравления с осадком в душе из за судейских причуд.Вот скажут 4-0,а что 4-0,ведь не назначь арбитр левый пендаль при счете 1-0, игра имела бы другой характер,а тут пришлось раскрываться.Вот так делаются игры.И все 4-0 ого го,а суть то в пенальти.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:27
Ахмат в этом сезоне совершенно новая команда,нужно время и точечно усиливаться.Все наладится,да и календарь для клуба очень неудачный.Игра и результаты придут.
berda2003
berda2003
вчера в 20:16
сам себя бодрит, почти как дзюба...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:13
Талалаев подвис однако
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:08
физика явно подвела грозненцов...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:07
Не сдюжили ребятки.
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