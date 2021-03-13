Талалаев: «Поздравляю „Зенит“ с победой»

Наставник «Ахмата» рассказал о поражении от «Зенита» (0:4) в 22-м туре РПЛ .

Поздравляю «Зенит» с победой. Хороший первый тайм для нас, во втором, к сожалению, многое не получилось.

Я не высказываюсь по поводу судейства. Всё, что хотел, уже сказал в предыдущих матчах. По поводу игрового эпизода, мне кажется, нарушения со стороны нашего футболиста не было.

Всё ещё впереди. Следующие соперники сопоставимы с нами по всем футбольным возможностям.