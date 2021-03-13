ГлавнаяНовости

Червиченко обвинил судью Лапочкина в коррумпированности

вчера, 16:31
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство Сергея Лапочкина в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0).

Это вопиющее безобразие. Наш футбол — это ковидный больной, у которого судейской коррупцией поражены легкие. И вот лежит этот бедолага — наш футбол — под ИВЛ, его откачивают врачи Дюков и Хачатурянц, пытаются его спасти. Почти вылечили. И тут вылезает такой зеленый вирус по фамилии Лапочкин и своей грязной коррупционной слизью заливает полностью аппарат ИВЛ. Вот так я себе вижу этот перформанс.

Это безобразие, которому невозможно дать оценку. Человек все три эпизода разворачивает против одной команды. Я считаю, что было бы справедливо взять Лапочкина за ухо вместе с его помощником на ВАР и отвести на детектор лжи. Если он сможет его пройти, то просто выгнать под попу ногой из судейского корпуса. Если не сможет, то еще возбудить уголовное дело. Это будет самый справедливый выход. Если «Спартак» обидели, то на судей падают все круги ада, а «Ростов» что, какой-то другой? Я считаю, что все должно быть справедливо.

Тут два варианта: либо человек — проходимец-коррупционер, либо малого ума. И та, и та ситуация идет вразрез с судейским корпусом. Если он такие вещи не ходит смотреть по ВАР, значит либо он в этом заинтересован, либо он глупый человек. Я больше склоняюсь, что в этом матче он был полностью коррумпирован.

Все новости
В «Спартаке» рассказали о травмах Мозеса и Ларссона
Вчера, 23:58 Комментарии2
Мозес: «Важная победа в дерби!»
Вчера, 23:20 ФотоКомментарии3
Соболев: «Москва — красно-белая»
Вчера, 23:12 ФотоКомментарии4
Шварц: «Мы бились до конца»
Вчера, 21:47 Комментарии11
Хинкель: «Мы контролировали ход игры»
Вчера, 21:33 Комментарии13
Талалаев: «Поздравляю „Зенит“ с победой»
Вчера, 20:04 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aris
Aris
вчера в 20:26
Совершите экскурсию на Кипр, посмотрите на замки и виллы, и вы все поймете без слов.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:33
Хорошее, эмоциональное и на мой взгляд справедливое высказывание от червячка.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 18:31
    leopit
    leopit
    вчера в 18:26
      морозз
      морозз
      вчера в 18:05
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 17:36
          ermak6848
          ermak6848
          вчера в 17:32
          Всем судьям в судейском корпусе - Срочно сделать клизму Правды и Справедливости..
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 17:19
          Это происки запада!
          СочиМэн
          СочиМэн
          вчера в 17:13
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            вчера в 17:02
            Здесь больше вина ВАР
            sv_1969
            sv_1969 ответ vm777 (раскрыть)
            вчера в 17:01, ред.
            Мля это же надо такое сказать... Лизанул Червь Дюкову (
            волгодон 2
            волгодон 2
            вчера в 16:56
            Лапочкина на полиграф! На предмет взятия на лапу.
            vm777
            vm777
            вчера в 16:51
            "его откачивают врачи Дюков и Хачатурянц"
            ______________
            Ахахахаха. Я думаю тут даже дюков с хачатурянцем засмеются, когда узнают про это. Так откачивают футбол, лига всё ниже и ниже.
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            вчера в 16:48
            Ну как тут не согласиться с червем особенно с фразами, если обидели спартак.
            161регион
            161регион ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
            вчера в 16:42
              beefs
              beefs
              вчера в 16:41
              очень сильно, но бесполезно, все руководство российского футбола таково...
              Октябрь 1917
              Октябрь 1917
              вчера в 16:37
              Судьи плохие, а игроки хорошие?
              161регион
              161регион
              вчера в 16:34
              Полностью согласен с Червеченко!!! На все 100%....такой судейский беспредел терпеть нельзя.....
              ДАША Д
              ДАША Д
              вчера в 16:33
              Весьма похоже на правду
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100