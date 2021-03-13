Червиченко обвинил судью Лапочкина в коррумпированности

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство Сергея Лапочкина в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0).

Это вопиющее безобразие. Наш футбол — это ковидный больной, у которого судейской коррупцией поражены легкие. И вот лежит этот бедолага — наш футбол — под ИВЛ, его откачивают врачи Дюков и Хачатурянц, пытаются его спасти. Почти вылечили. И тут вылезает такой зеленый вирус по фамилии Лапочкин и своей грязной коррупционной слизью заливает полностью аппарат ИВЛ. Вот так я себе вижу этот перформанс.

Это безобразие, которому невозможно дать оценку. Человек все три эпизода разворачивает против одной команды. Я считаю, что было бы справедливо взять Лапочкина за ухо вместе с его помощником на ВАР и отвести на детектор лжи. Если он сможет его пройти, то просто выгнать под попу ногой из судейского корпуса. Если не сможет, то еще возбудить уголовное дело. Это будет самый справедливый выход. Если «Спартак» обидели, то на судей падают все круги ада, а «Ростов» что, какой-то другой? Я считаю, что все должно быть справедливо.

Тут два варианта: либо человек — проходимец-коррупционер, либо малого ума. И та, и та ситуация идет вразрез с судейским корпусом. Если он такие вещи не ходит смотреть по ВАР, значит либо он в этом заинтересован, либо он глупый человек. Я больше склоняюсь, что в этом матче он был полностью коррумпирован.