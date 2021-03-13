Ганчаренко: «Странная игра. Большую роль сыграл пенальти в наши ворота»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).

Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо. У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник — это вопрос. Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА , он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью. Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат.