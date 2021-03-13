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Ганчаренко: «Странная игра. Большую роль сыграл пенальти в наши ворота»

вчера, 16:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).

Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо. У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник — это вопрос. Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью. Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ mangox33 (раскрыть)
вчера в 23:50
Самое забавное прочитать их комментарии хотя бы годовой давности))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:46
О проснулись теперь все вдруг против Ханчаренки
Союзник противников
Союзник противников ответ mangox33 (раскрыть)
вчера в 23:12
Зато мы в будущем вправе претендовать на удостоверение за номерами 1-5(не будем упорствовать в пределах этого ряда, в первенстве),как "Ветеран-антимихалыч".Может Гинер даст по входному...
mangox33
mangox33
вчера в 23:01
Ого, даже преданные сторонники отмазкина уже стали его ярыми противниками... Вот это поворот..
mangox33
mangox33 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:56
    mangox33
    mangox33 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 22:55
      КраСин
      КраСин
      вчера в 21:34
      Дайте Вите поработать, не надо его гнать! Он ещё вытащит клуб
      ...в ФНЛ)
      Альфи
      Альфи
      вчера в 19:35, ред.
        Николай Еремеев
        Николай Еремеев
        вчера в 19:23
        Гончар наш сам признался в своем монологе ,что игра нашей команды от него не зависит . для него игра как маятник , выигрывает тот кому больше повезет и с игрой ,и с пенальти , хочется спросить у него - ты тогда для чего нужен такой команде ?
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 18:53
        Реноме Ханчарэнки упало до такого уровня,что даже следование пожеланию "Молчи-за умного сойдёшь!",его не спасёт ...А уж когда "подводит итоги,которые его подвели"!
        Рязань 062
        Рязань 062
        вчера в 18:45
        любому терпению приходит конец. самим игрокам не стыдно за результаты? может стоит навестить команду на базе?
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 18:39
        Терпеть не могу "мужика" у которого в брюках тампон !!! Всем добра !!!
        isamsn
        isamsn
        вчера в 18:10
        Гончаренко это инородное тело для ЦСКА. Чем быстрее его удалить тем для клуба будет лучше.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        вчера в 17:57
        Для того чтобы искать сочетание футболистов обычно в команде есть такая должность как "главный тренер". А этот товарищ говорит, что он случайно только к концу матча нашел нужное сочетание игроков. Так кто же он?
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        вчера в 17:53
        забили до удаления...
        А так Гончаренко каждый матч ищет сочетания футболистов и каждый матч, как на новенького...
        Q-J-G
        Q-J-G
        вчера в 17:42, ред.
        ....Большую роль сыграл пенальти в наши ворота»....

        Обычно, большую роль "играет" главный тренер команды...
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        вчера в 17:36
        Ужасная игра, без мысли, одна бесполезная беготня. В защите проблемы, нападения нет. Рондона на выход, пусть валит куда хочет. Как же я был против его приглашения в отличии от многих, которые мне с пеной у рта доказывали его гениальность...
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 17:36
        Опять одни отговорки. Странный тренер , потому и игра такая странная . Почему Шкурина не выпускает??? Видно же что у Рондона игра не пошла, гол привез , забит из выгодного положения не смог. Очередные отговорки , непризнание своей вины в поражениях , изрядно уже поднадоели. Пора бы наведаться в родные края. Сколько еще сам мучиться будет Витя и команду мучить??? Не идут дела явно, пора бы принять мужественное решение и добровольно уйти в отставку.
        Следующая игра с Зенитом. Ждемс.
        Всем здоровья.
        CSKA2012
        CSKA2012
        вчера в 17:36
        Надо к след сезону выкупать Слуцкого у Рубина...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 17:33
        Накапливается тонна вопросов к главному тренеру, команда неплохо укомплектована, "неугодных" помощников убрали для чего? Наверное, чтобы проигрывать даже такие игры. На поле играла одна команда, Арсенал, позор!
        Кирилыч
        Кирилыч ответ oFANATo (раскрыть)
        вчера в 17:30
        Фартануло Арсеналу....
        Два удаления
        Вагон доп.времени....
        Ну, ну...
        isamsn
        isamsn
        вчера в 17:24, ред.
        Сколько лет ещё нужно искать сочетание игроков чтобы команда играла в футбол, а не занималась бестолковой имитацией игры. По всему время действующего тренера уже должно закончится... Хватит уже руководству ЦСКА жлобствовать и держать в клубе статиста от футбола.
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 17:23, ред.
        Сегодня фартануло Арсеналу.
        И первый гол в ворота ЦСКА с пенальти
        И травма Марио
        И штанга от Эджуке.
        161регион
        161регион
        вчера в 17:22
        Ганчаренко:странная игра, мы не думали что Арсенал будет так сопротивляться и забивать нам голы....
        dzvinka
        dzvinka
        вчера в 17:22, ред.
        ну зато Витя о Феенорде знает все))) а куда и когда качнется маятник в его собственной команде ему не ведомо - для него большая загадка.
        Видел только 15 минут начала второго тайма... и желание Арсенала забить третий, а не что либо от ЦСКА.
        волгодон 2
        волгодон 2
        вчера в 17:13
        Какая странная судьба,
        Странная судьба,
        Вела сквозь долгие года,
        Долгие года...
        Futurista
        Futurista
        вчера в 17:11
        "Да уж...96 минут это мало)..."
        Что не так с этим комментарием?...
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        вчера в 17:04
        Простите, какое сочетание футболистов нашел Ганчаренко? У "Арсенала" просто было на два игрока меньше. Он уверен, что удачно найденное им сочетание будет работать когда обе команды будут в полном составе? Если версия о том, что с подачи Ганчаренко из тренерского состава убирались неудобные ему люди, то Гинеру прямо сейчас надо заказать для Виктора билеты на самолетик до Минска.
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 16:59
        Мдяяя... Витек в своём репертуаре...
        Futurista
        Futurista ответ Против ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 16:55
        Да уж...96 минут это мало)...
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