Пантелеев: «Команда была единым целым, поэтому и заслужили победу»

Полузащитник тульского «Арсенала» прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Выплеснули все эмоции. Самое главное, что команда была единым целым. Поэтому и заслужили победу. Нам удалось переломить ход матча и забить свои голы, а в конце матча за нас болел уже весь стадион. Делали ставку на быстрые атаки, пытались контролировать мяч. Дай бог, чтобы связка с Ломовицким работала и дальше.