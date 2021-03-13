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Пантелеев: «Команда была единым целым, поэтому и заслужили победу»

вчера, 16:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Выплеснули все эмоции. Самое главное, что команда была единым целым. Поэтому и заслужили победу. Нам удалось переломить ход матча и забить свои голы, а в конце матча за нас болел уже весь стадион. Делали ставку на быстрые атаки, пытались контролировать мяч. Дай бог, чтобы связка с Ломовицким работала и дальше.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:27
Арсенал с заслуженной победой.
У нас как не было нападающего так и нет. Рондон днище!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:44
Очередной бездарный , унылый матч в исполнении ЦСКА. Чем занимается Витя с командой - непонятно. Первый тайм - это вообще полное безобразие. Один момент за первые 45 минут - это просто мизер. Арсенал понравился , в обороне играли самоотверженно , чего не скажешь про армейцев. Лишь в последние двадцать минут армейцы забегали , но забить из выгоднейших позиций не смогли. Поле уже не давало возможности подстроиться под мяч. Вот и надо было вначале стараться, а не в концовке, когда поле уже было просто перепахано.
Сколько еще Гинер будет доверять выходцу из "Беловежской пущи" ??? С такой игрой можно скатиться очень низко.
Арсенал с победой!!!
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:44
Арсенал слегка удивил
ДСА
ДСА
вчера в 16:32
В ФНЛ не хочется Арсеналу
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