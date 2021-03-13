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Парфёнов: «Хотелось болельщиков и команду поздравить с победой над ЦСКА»

вчера, 16:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс. Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат.

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Союзник противников
Союзник противников ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:47
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 21:08
    ну почему же ошибочно, он топ тренер, но по меркам Белоруссии...
    SHMEL
    SHMEL ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 19:15
    Ну до конца чемпионата естественно не поменяют, а дальше если Гинер и Ко не захотят с ним расставаться, их никто не поймёт. Подыскивать тренера нужно уже сейчас.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:50
    И я поздравляю! К сожалению,проиграли,но к счастью,каждая такая трёпка неизбежно приближает конец бессмысленной эпохи главного тренера ЦСКА-Ханчарэнки,ошибочно считавшегося успешным и квалифицированным.
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 18:26
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 18:25
      цитата. SHMEL сегодня в 14:30:
      "Молодцы туляки, хорошо нам по носу щёлкнули. Нам ещё нужно очень много работать ..."

      ===========

      Я также именно таким образом высказывался после обидной зенитовской игры против Арсенала.

      Без такого подхода, без такой философии не вырастет серьёзная команда с достойным будущим.
      ФК Зенит всея Руси
      ФК Зенит всея Руси
      вчера в 18:22
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd ответ SHMEL (раскрыть)
        вчера в 17:52
        не с этим тренером...
        ДСА
        ДСА
        вчера в 17:35
        Ещё можно поздравить болельщиков Зенита.
        SHMEL
        SHMEL
        вчера в 17:30
        Молодцы туляки, хорошо нам по носу щёлкнули. Нам ещё нужно очень много работать для того, чтобы не проигрывать заведомым аутсайдерам и не помогать своими руками зениту добывать титул.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 16:59
        Я тоже очень рад...
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