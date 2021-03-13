Парфёнов: «Хотелось болельщиков и команду поздравить с победой над ЦСКА»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс. Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат.
"Молодцы туляки, хорошо нам по носу щёлкнули. Нам ещё нужно очень много работать ..."
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Я также именно таким образом высказывался после обидной зенитовской игры против Арсенала.
Без такого подхода, без такой философии не вырастет серьёзная команда с достойным будущим.
"Молодцы туляки, хорошо нам по носу щёлкнули. Нам ещё нужно очень много работать ..."
===========
Я также именно таким образом высказывался после обидной зенитовской игры против Арсенала.
Без такого подхода, без такой философии не вырастет серьёзная команда с достойным будущим.
Казалось бы, человек из Спартака -- то есть по определению должен быть бесплодным неудачником -- а вот глядите-ка, с разными клубами показывает достойный уровень.
Казалось бы, человек из Спартака -- то есть по определению должен быть бесплодным неудачником -- а вот глядите-ка, с разными клубами показывает достойный уровень.