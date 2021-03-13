Парфёнов: «Хотелось болельщиков и команду поздравить с победой над ЦСКА»

Главный тренер тульского «Арсенала» подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА , они показали свой класс. Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат.