«Абсолютная ложь». Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой

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сегодня, 09:22

Форвард «Манчестер Сити» в своем твиттере прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды .

Какие-то сумасшедшие слухи сегодня ходят в социальных сетях… Это абсолютная ложь. С нетерпением жду большой недели с командой. Спокойной ночи, ребята.

По информации СМИ , после матча 28-го тура АПЛ с «Фулхэмом» Рахим Стерлинг и Филип Фоден выразили Гвардиоле недовольство, указав на слишком малое количество игрового времени.

Стерлинг — 3-й игрок, который забил 100+ голов под руководством Гвардиолы.