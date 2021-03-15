«Абсолютная ложь». Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в своем твиттере прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
Какие-то сумасшедшие слухи сегодня ходят в социальных сетях… Это абсолютная ложь. С нетерпением жду большой недели с командой. Спокойной ночи, ребята.
По информации СМИ, после матча 28-го тура АПЛ с «Фулхэмом» Рахим Стерлинг и Филип Фоден выразили Гвардиоле недовольство, указав на слишком малое количество игрового времени.
Стерлинг — 3-й игрок, который забил 100+ голов под руководством Гвардиолы.