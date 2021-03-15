ГлавнаяНовости

«Абсолютная ложь». Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой

сегодня, 09:22

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в своем твиттере прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Какие-то сумасшедшие слухи сегодня ходят в социальных сетях… Это абсолютная ложь. С нетерпением жду большой недели с командой. Спокойной ночи, ребята.

По информации СМИ, после матча 28-го тура АПЛ с «Фулхэмом» Рахим Стерлинг и Филип Фоден выразили Гвардиоле недовольство, указав на слишком малое количество игрового времени.

Стерлинг — 3-й игрок, который забил 100+ голов под руководством Гвардиолы.

Все новости
«ПСЖ был обеспокоен другими вещами». Почеттино — после поражения от «Нанта»
Сегодня, 09:56 Комментарии7
Пиоли: «Хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть „Наполи“»
Сегодня, 08:54 Комментарии5
Дзаньоло рассказал, когда он вернется на поле
Вчера, 16:17 Комментарии4
Спортдиректор «Боруссии» Д — о Холанде: «Никогда не видел такого игрока»
Вчера, 16:17 Комментарии7
Куман: «Кажется, теперь дела „Барселоны“ складываются лучше»
Вчера, 15:51 Комментарии6
Агент Ругани рассказал, вернется ли Даниэле в «Ювентус»
Вчера, 15:28 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:34
Дыма без огня...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:04
Не хочет парень попасть на штрафные санкции: наверняка там прописано - сор из избы не выносить.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:35
Ну наверное такие слухи кому то нужны...:)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:32
Никто правды не скажет!Ну и правильно!Зачем сор выносить)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100