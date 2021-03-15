Пиоли: «Хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть „Наполи“»

Главный тренер «Милана» поделился мыслями после поражения в матче Серии А с «Наполи» (0:1).

Команда была конкурентоспособной. Нам противостоял качественный соперник, первый тайм был сложен, мы допустили слишком много ошибок, даже не находясь под давлением. Это был наш предел сегодня вечером.

Мы действовали лучше, чем «Наполи» в начале второго тайма, но потеряли мяч и медленно возвращались в оборону. Мы упустили возможность, так как это могла быть идеальная неделя, но хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Наполи».

Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу в Лиге Европы, а затем — к «Фиорентине».