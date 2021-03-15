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Пиоли: «Хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть „Наполи“»

сегодня, 08:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после поражения в матче Серии А с «Наполи» (0:1).

Команда была конкурентоспособной. Нам противостоял качественный соперник, первый тайм был сложен, мы допустили слишком много ошибок, даже не находясь под давлением. Это был наш предел сегодня вечером.

Мы действовали лучше, чем «Наполи» в начале второго тайма, но потеряли мяч и медленно возвращались в оборону. Мы упустили возможность, так как это могла быть идеальная неделя, но хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Наполи».

Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу в Лиге Европы, а затем — к «Фиорентине».

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 11:39
Хорошей игры может быть достаточно для победы над любой командой. Не всегда в итоге победы случаются, конечно, но невозможности победить в чистом смысле нет, если брать футбол.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:36, ред.
Это просто отговорки, надо же как то оправдаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:10
Надо в лч попадать кровь из носа!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:25
Одного настроя недостаточно для победы, нужна тренерская мысль.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:59
О чемпионстве Милану можно забыть.
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