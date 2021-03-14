Агент Ругани рассказал, вернется ли Даниэле в «Ювентус»

Агент защитника «Кальяри» , права на которого принадлежат «Ювентусу», рассказал о будущем игрока.

Сегодня в рамках 27-го тура Серии А «Кальяри» сыграет с «Ювентусом».

Вернется ли Ругани в «Юве»? По окончании сезона мы вернемся в Турин, а там уже будем смотреть.

Сейчас Даниэле полон энтузиазма, потому что три последних матча «Кальяри» закончились двумя победами и одной ничьей. Я надеюсь, что он сыграет против «Юве», потому что я убежден, что Ругани доставит проблем своей бывшей команде.