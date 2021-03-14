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Агент Ругани рассказал, вернется ли Даниэле в «Ювентус»

сегодня, 15:28

Агент защитника «Кальяри» Даниэле Ругани, права на которого принадлежат «Ювентусу», рассказал о будущем игрока.

Сегодня в рамках 27-го тура Серии А «Кальяри» сыграет с «Ювентусом».

Вернется ли Ругани в «Юве»? По окончании сезона мы вернемся в Турин, а там уже будем смотреть.

Сейчас Даниэле полон энтузиазма, потому что три последних матча «Кальяри» закончились двумя победами и одной ничьей. Я надеюсь, что он сыграет против «Юве», потому что я убежден, что Ругани доставит проблем своей бывшей команде.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:36
Шансы очень не велики.
juvenale
juvenale
сегодня в 16:17
разве что мячи подавать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:54
Какие проблемы он может создать Юве, интересно всем ?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:31
Да кому он там нужен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:30
Скоро всё узнаем...
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