Спортдиректор «Боруссии» Д — о Холанде: «Никогда не видел такого игрока»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк высоко отозвался о форварде команды .

Никогда не видел такого игрока. Даже если учесть всю Европу.

Если он однажды уйдет, то для этого есть лишь несколько подходящих клубов. Но мы постараемся удержать его как можно дольше по спортивным причинам.