Спортдиректор «Боруссии» Д — о Холанде: «Никогда не видел такого игрока»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк высоко отозвался о форварде команды Эрлинге Холанде.
Никогда не видел такого игрока. Даже если учесть всю Европу.
Если он однажды уйдет, то для этого есть лишь несколько подходящих клубов. Но мы постараемся удержать его как можно дольше по спортивным причинам.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Д хочет выручить с продажи Холанда 120-130 млн евро.
Если есть возможность не продавать, оставить играть Эрлинга Холанда за "Боруссию", то такого игрока надо оставить, принимая его условия, естественно, в разумных пределах...
Что такое 120-130 млн евро, за такого уникального игрока с огромной перспективой на будущее, тем более, что и сейчас он один из лучших, а возможно и лучший игрок его амплуа, с очень большим КПД, что за "Боруссию", что за сборную Норвегии, и это в возрасте - 20 лет!!!
Кстати, единственный в истории футболист, отметившийся более чем 10 голами в первых 10 матчах Лиги чемпионов УЕФА за свою карьеру!!!
Если есть возможность не продавать, оставить играть Эрлинга Холанда за "Боруссию", то такого игрока надо оставить, принимая его условия, естественно, в разумных пределах...
Что такое 120-130 млн евро, за такого уникального игрока с огромной перспективой на будущее, тем более, что и сейчас он один из лучших, а возможно и лучший игрок его амплуа, с очень большим КПД, что за "Боруссию", что за сборную Норвегии, и это в возрасте - 20 лет!!!
Кстати, единственный в истории футболист, отметившийся более чем 10 голами в первых 10 матчах Лиги чемпионов УЕФА за свою карьеру!!!