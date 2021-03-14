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Куман: «Кажется, теперь дела „Барселоны“ складываются лучше»

сегодня, 15:51

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, находится ли его команда на подъеме.

Кажется, теперь наши дела складываются лучше, но продолжать играть в подобном ритме нелегко. Важно идти матч за матчем, проводить хорошую подготовку. Сегодня встает солнце, а завтра может пойти дождь.

Нам нужно продолжать с энергией и смирением следовать избранному нами пути, не надо оглядываться на других. В сезоне всегда происходят взлеты и падения, и те, у кого меньше падений, выигрывают чемпионаты.

Ранее появлялась информация, согласно которой Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 18:44
Тот факт что избран Лапорта, уже хорошо. В тандеме с Куманом они сделают Барсу великой снова.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:04
Куман сильно надеется
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:38
Лига Чемпионов теперь не мешает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:01
К сожалению в Лиге Чемпионов уже все кончено, хотя работа над ошибками была проведена, и в ответной игре "Барселона" выглядела гораздо солиднее "ПСЖ". Но в связи в ставшими уже периодическими потерями очков в последних матчах у "Атлетико" появился реальный шанс побороться за чемпионство. Нужно только провести большую работу по очистке состава от ненужных игроков с царскими контрактами (я не про Месси), рассчитаться с долгами и по возможности усилиться новыми звездами. Вот уже говорят, Агуэро на подходе - практически контракт согласован до 2023 года, хоть это и временная мера.
1bear
1bear
сегодня в 15:58
куда уж лучше,из ЛЧ "вылетели",чемпионство не светит,кубок остаётся и то не факт...
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