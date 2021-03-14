Куман: «Кажется, теперь дела „Барселоны“ складываются лучше»

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос, находится ли его команда на подъеме.

Кажется, теперь наши дела складываются лучше, но продолжать играть в подобном ритме нелегко. Важно идти матч за матчем, проводить хорошую подготовку. Сегодня встает солнце, а завтра может пойти дождь.

Нам нужно продолжать с энергией и смирением следовать избранному нами пути, не надо оглядываться на других. В сезоне всегда происходят взлеты и падения, и те, у кого меньше падений, выигрывают чемпионаты.