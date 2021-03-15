Кирьяков: «„Динамо“ должно показывать более целостную игру»

Бывший нападающий сборной России поделился мнением о победе «Спартака» над «Динамо» (2:1) в 22-м туре РПЛ .

Стоит признать, что «Спартак» был посильнее. Да, в концовке у динамовцев был шанс спасти игру, но немного не повезло. Но в целом красно-белые заслужили успех. Игра понравилась, проходила в высоком темпе, шла от ножа, с обилием борьбы.

У «Динамо» прослеживаются две проблемы. Первая: в целом нестабильное выступление «Динамо». Команда, претендующая на попадание в еврокубки, должна показывать более целостную игру на протяжении долгого времени. Вторая: что-то не срабатывает, когда наступает период матчей с серьезными соперниками, с конкурентами, в общем, игр, где многое стоит на кону, когда команда может ворваться в элиту нашего футбола. Почему-то здесь что-то не срабатывает. То ли психология играет роль, то ли по каким-то спортивным моментам «Динамо» пока не дотягивает до того, чтобы быть конкурентоспособным клубом среди лидеров нашего чемпионата. Эта проблема очень бросается в глаза.