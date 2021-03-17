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Гендиректор «Рубина» — о Fan ID: «У нас любое нововведение отрицают»

17 марта 2021, 19:03

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на известие о запуске на российских футбольных стадионах системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах РПЛ сезона-2020/21.

У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет.

Это же не просто так придумали — инициатива от наших силовых структур, а мы ее исполняем. Мы же носим маски в аэропорту — нормально, привыкли, хотя сначала все возмущались. Сейчас везде ужесточили меры контроля, чтобы бороться с терроризмом. Мнение клубов учитывалось полгода назад, «Рубин» поддержал идею тестового режима Fan ID. На чемпионате мира было очень удобно пользоваться этой системой.

Мы сейчас играем на «Центральном». Там пока этой системы не будет. На «Ак Барс Арене» все есть, там чемпионат мира проходил. Я не думаю, что там будут какие-то сложности.

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Брулин
Брулин
17 марта в 20:16
А причем здесь маски, татарин? Маски -необходимость, а ID-поголовный учет типа , как учет скота.
mihaluch
mihaluch
17 марта в 19:34
В полицейском государстве должны каждый шаг твой отслеживать.
Igo0rek
Igo0rek ответ КЭТиК (раскрыть)
17 марта в 19:20
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 марта в 19:11
    Может надо просто пиво разрешить продавать?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 марта в 19:07
    Лучше бы детский футбол развивали
    Igo0rek
    Igo0rek
    17 марта в 19:07
    Скоро фанаты будут сидеть на креслах строго положив руки на колени. Погонники в этой стране творят что хотят, а массы это проглатывают.

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