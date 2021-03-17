Гендиректор «Рубина» — о Fan ID: «У нас любое нововведение отрицают»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на известие о запуске на российских футбольных стадионах системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах РПЛ сезона-2020/21.

У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет.

Это же не просто так придумали — инициатива от наших силовых структур, а мы ее исполняем. Мы же носим маски в аэропорту — нормально, привыкли, хотя сначала все возмущались. Сейчас везде ужесточили меры контроля, чтобы бороться с терроризмом. Мнение клубов учитывалось полгода назад, «Рубин» поддержал идею тестового режима Fan ID. На чемпионате мира было очень удобно пользоваться этой системой.

Мы сейчас играем на «Центральном». Там пока этой системы не будет. На «Ак Барс Арене» все есть, там чемпионат мира проходил. Я не думаю, что там будут какие-то сложности.