Широков: «В последние три года ЦСКА не развивается»

Бывший игрок ЦСКА рассуждает о проблемах команды.

Молодые не могут выйти на другой уровень. Вася с Лешей, Серега Игнашевич ушли, из старых остался только Игорь Акинфеев, но он в воротах. А молодые привыкли, что за них дожимают другие, решают исход матчей, а сами не могут.