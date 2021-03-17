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Широков: «В последние три года ЦСКА не развивается»

17 марта 2021, 14:59

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков рассуждает о проблемах команды.

Молодые не могут выйти на другой уровень. Вася с Лешей, Серега Игнашевич ушли, из старых остался только Игорь Акинфеев, но он в воротах. А молодые привыкли, что за них дожимают другие, решают исход матчей, а сами не могут.

При Ганчаренко они усреднились. Обляков, Зайнутдинов приходили более атакующими игроками, а сейчас усреднились. Такое впечатление, что им сказали: есть Влашич, а вы вперед не лезьте. Эджуке делает все, что хочет, но он, может, просто не понимает, чего от него требуют. Человек умеет все, но до штрафной. А дальше нет ни последнего паса, ни удара. В последние три года ЦСКА не развивается, молодые не растут. Раз Ганчаренко не может их вывести на другой уровень, значит, есть его доля ответственности.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 марта в 18:36
Есть доля истины в словах Широкова. Однозначно, нужно менять тренера и срочно решать вопрос с атакой и точечно с защитой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
17 марта в 18:21
А начать со связки Карасева и Дюкова)
25процентный клоун
25процентный клоун
17 марта в 18:19
Рома, радуйся небу
112910415
112910415
17 марта в 17:23
а команда очень сильная, для всех в России опасная ...
и порой кажется, что вот уже достигнут качественно иной уровень, и их уже не остановить...
но нет, показалось
isamsn
isamsn
17 марта в 17:20
Про Гончаренко это правильно. Доля его большая....
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 17:17
Главный тормоз - это Витя.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 16:51
Это точно заметил
Djebrael
Djebrael
17 марта в 16:35
Ну если все списать на то, что клуб начинает новое становление и тренер еще не сумел "слепить" коллектив, то....отмазка есть.... а вот если все рассмотреть через лупу и досконально, то может вылезти на свет очень неприятная ситуация, при которой если не провести кардинальных мер (и при том очень срочно), то еще года три армейцы развиваться не будут....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 марта в 16:28
Почему Широкова не лишили права голоса?
Ironigor
Ironigor
17 марта в 15:50
О сколько нам открытий чудных , готовит просвещения дух!!! Всем добра!!!
beefs
beefs
17 марта в 15:39
ну что сделаешь, нужно искать лучшего...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 марта в 15:35, ред.
Есть такое ощущение, что игроки ЦСКА боятся ошибиться. А без риска ошибок не возможна никакая инициатива и никакое творчество на поле. Может Гончаренко их там всех затюкал ? При этом тренере у них не получается раскрепоститься, они перепихивают друг другу мяч, будто кто-то другой, а не они должны брать на себя игру.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 марта в 15:29
Действительно, если сравнивать со Слуцким как-то все убогенько выглядит у Ганчаренко. При Слуцком нашел свое место в команде Ахмед Муса и был удачно продан в АПЛ, неважно как там у него все срослось. Получив, на мой взгляд, более талантливого и многопланового Эджуке, ВМГ не может полностью использовать его потенциал и объяснить, что от него требуется на поле. А посмотрите как в составе "Рубина" развиваются Хвича и Макаров. А, здесь, ладно что Влашич зашел уже сформировавшемся футболистом. Причем сам "ЦСКА" пытается что-то сделать -проведена мощная трансферная компания по меркам РПЛ - новички не заиграли или не пригодились. Кажется, что по результатам сегодняшнего матча с "Зенитом" будет что-то решаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 марта в 15:27
Широков сам развивается не по годам, а по месяцам. Особенно как личность.
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 15:17
Во всем всегда виноват тренер.
makkie
makkie
17 марта в 15:14
Пора Роме Широкову взять бразды правления в свои руки и тренировать цска)
mihaluch
mihaluch
17 марта в 15:14
Гончаренко вообще ничего не может сделать с командой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 15:12
Я уже устал об этом говорить,мы топчемся на месте!
1bear
1bear
17 марта в 15:10
...тонкий намёк,что пора уже сменить неудачного тренера
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