Широков: «В последние три года ЦСКА не развивается»

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков рассуждает о проблемах команды.
Молодые не могут выйти на другой уровень. Вася с Лешей, Серега Игнашевич ушли, из старых остался только Игорь Акинфеев, но он в воротах. А молодые привыкли, что за них дожимают другие, решают исход матчей, а сами не могут.
При Ганчаренко они усреднились. Обляков, Зайнутдинов приходили более атакующими игроками, а сейчас усреднились. Такое впечатление, что им сказали: есть Влашич, а вы вперед не лезьте. Эджуке делает все, что хочет, но он, может, просто не понимает, чего от него требуют. Человек умеет все, но до штрафной. А дальше нет ни последнего паса, ни удара. В последние три года ЦСКА не развивается, молодые не растут. Раз Ганчаренко не может их вывести на другой уровень, значит, есть его доля ответственности.