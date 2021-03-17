Президент «Урала» — о Fan ID: «Если добровольно, то я только за»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на известие о запуске на российских футбольных стадионах системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах РПЛ сезона-2020/21.

Я против любого принуждения болельщиков с Fan ID. Но тут добровольно, поэтому я не против и только за. Не вижу никаких проблем с посещением, если это все будет на добровольной основе.

Проблемы могут возникнуть у болельщиков, которые приезжают на выезд, но с другой стороны, там же с телефонов можно это сделать.