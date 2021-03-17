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Президент «Урала» — о Fan ID: «Если добровольно, то я только за»

17 марта 2021, 19:44

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на известие о запуске на российских футбольных стадионах системы добровольной идентификации болельщиков. Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах РПЛ сезона-2020/21.

Я против любого принуждения болельщиков с Fan ID. Но тут добровольно, поэтому я не против и только за. Не вижу никаких проблем с посещением, если это все будет на добровольной основе.

Проблемы могут возникнуть у болельщиков, которые приезжают на выезд, но с другой стороны, там же с телефонов можно это сделать.

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Вoлхв
Вoлхв
17 марта в 20:14
Ну добровольно, это только на первой взгляд
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 марта в 19:47
Лучше добровольно-принудительно
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