Влашич: «В Хорватии считают, что „Зенит“ – самый сильный клуб России»

Полузащитник ЦСКА рассказал, что в Хорватии знают о Российской Премьер-Лиге.

Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов — просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА , «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально — мало кто будет смотреть РПЛ , зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.