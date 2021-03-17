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Влашич: «В Хорватии считают, что „Зенит“ – самый сильный клуб России»

17 марта 2021, 18:54

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что в Хорватии знают о Российской Премьер-Лиге.

Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов — просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально — мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.

У «Динамо» Загреб больше возможностей, чем у «Хайдука», и больше успехов. То же можно сказать и о «Зените», поэтому ситуации действительно в чем-то сопоставимы. Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА.

Ранее Влашич рассказал, почему ушел из «Эвертона».

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 марта в 22:31, ред.
В чем сила, брат, а в чем дело, брат)
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 22:19
Самый сильный и самый богатый!
Djebrael
Djebrael
17 марта в 21:38
Ну наверное смотрят турнирную таблицу...:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 марта в 20:35
В Хорватии очень много хороших игроков...
И ещё больше людей разбирающихся в футболе....и особенно в силе команд РПЛ...
Caniggia
Caniggia
17 марта в 20:33
    witynchik
    witynchik
    17 марта в 20:26
    Он огласил мнение людей за бугром, которые судят о футболе в целом конкретной страны, по клубам которые её представляют. Прискорбно то, что эти клубы позорят свою страну и к сожалению показывают реалии сего дня. А именно: уровень футбола в целом на постсоветском пространстве не заслуживает играть в ЛЧ, только пускать пылить в ЛЕ и то один клуб из страны, если пройдут квалификацию!
    sv_1969
    sv_1969
    17 марта в 20:20
    Разве мог Никола сказать по другому)))
    RA158
    RA158 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    17 марта в 20:09
    а что думают на родине Браги и ференцвареша?!?
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    17 марта в 20:08
    Сынок,Зенит,это супер мешок с нефтью,газом и т.д,в нём играют представители из 7-8 стран,т.е. это как сборная мира.
    RA158
    RA158 ответ oFANATo (раскрыть)
    17 марта в 20:07
    кони вечно последние в группе...
    + "рекордсмен" иииигггоорррььььььььььььььььььь............
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 марта в 20:04
    В Хорватии льстят зениту.
    makkie
    makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    17 марта в 20:00
    Валер, никто!
    Уже который год в ЛЧ и ЛЕ от России сплошные слёзы и жалкие вымученные ничьи.
    Другое дело, что у вас самый сильный состав, а по факту вы не выходите из более чем проходной группы в ЛЧ.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    17 марта в 19:58
    В Хорватии просто не знают как некоторые победы Зенит добывает.)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 марта в 19:50
    Видимо "Локомотив" на фоне победоносного шествия "Зенита" никто не заметил, а ведь тоже в Лиге Чемпионов играл и даже очков побольше набрал, чем "Зенит". А так логика простая как пять копеек - кто чемпион, тот самый сильный. А после просмотра результатов еврокубковых баталий с участием клубов РПЛ, решили что просматривать подобный чемпионат даже не стоит.
    ДАША Д
    ДАША Д
    17 марта в 19:49
    Самый богатый клуб, это точно.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    17 марта в 19:43
    Зенит больше всех показал
    sv_1969
    sv_1969 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    17 марта в 19:41
    Когда вы играете с Брюгге , то вас любит вся страна)))
    nikot
    nikot
    17 марта в 19:31
      Брулин
      Брулин
      17 марта в 19:30
      – мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них.
      Даааа, представляю что там думают о клубах!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      17 марта в 19:25
      Влашича считают средним легом
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      17 марта в 19:21
      Ты играешь в самом лучшем клубе России,донеси это до них!
      oFANATo
      oFANATo
      17 марта в 19:19
      Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов.

      Ещё бы - 1 очко в группе ЛЧ ......не каждый клуб на такое способен.

      Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА.

      Влашич разбирается в футболе...
      волгодон 2
      волгодон 2
      17 марта в 19:16
      В Хорватии ошибаются. Нынче все клубы в РПЛ примерно равны.Ну кроме разве что кризисного Тамбова.
      Все решают мелкие детали и временные отрезки,но сильнейшего или сильнейших выделить сложно.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
      17 марта в 19:14
      А кто то показал в этом году?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 марта в 19:12
      В Хорватии разбираются в футболе...
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
      17 марта в 19:11
      Ну тут типа смотря с кем сравнивать)) Когда у Зенита такие грозные конкуренты как Спартак и Цска, то понятное дело Зенит будет самым популярным среди клубов России.
      ABir
      ABir
      17 марта в 19:06
      ЦСКА - это типа Хайдук, а Зенит - Динамо Загреб. Все не так однозначно, но можно и так рассуждать
      sv_1969
      sv_1969 ответ Qatar Airways (раскрыть)
      17 марта в 19:05
      Им очень понравилось... Ждут их в следующем году)))
      STVA 1
      STVA 1 ответ Qatar Airways (раскрыть)
      17 марта в 19:03
      Смеются в кулачок)))
      makkie
      makkie
      17 марта в 19:02
      Странно, Зенит второй год кряду ничего не показывает в Европе.
      Неужели достаточно просто играть в ЛЧ, чтобы твой клуб считали лучшим в стране?
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