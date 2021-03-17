Влашич: «В Хорватии считают, что „Зенит“ – самый сильный клуб России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что в Хорватии знают о Российской Премьер-Лиге.
Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов — просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально — мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют свое мнение через них. В данный момент в основном в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.
У «Динамо» Загреб больше возможностей, чем у «Хайдука», и больше успехов. То же можно сказать и о «Зените», поэтому ситуации действительно в чем-то сопоставимы. Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА.
Ранее Влашич рассказал, почему ушел из «Эвертона».
И ещё больше людей разбирающихся в футболе....и особенно в силе команд РПЛ...
И ещё больше людей разбирающихся в футболе....и особенно в силе команд РПЛ...
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
+ "рекордсмен" иииигггоорррььььььььььььььььььь............
+ "рекордсмен" иииигггоорррььььььььььььььььььь............
Уже который год в ЛЧ и ЛЕ от России сплошные слёзы и жалкие вымученные ничьи.
Другое дело, что у вас самый сильный состав, а по факту вы не выходите из более чем проходной группы в ЛЧ.
Уже который год в ЛЧ и ЛЕ от России сплошные слёзы и жалкие вымученные ничьи.
Другое дело, что у вас самый сильный состав, а по факту вы не выходите из более чем проходной группы в ЛЧ.
Даааа, представляю что там думают о клубах!
Даааа, представляю что там думают о клубах!
Ещё бы - 1 очко в группе ЛЧ ......не каждый клуб на такое способен.
Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА.
Влашич разбирается в футболе...
Ещё бы - 1 очко в группе ЛЧ ......не каждый клуб на такое способен.
Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА.
Влашич разбирается в футболе...
Все решают мелкие детали и временные отрезки,но сильнейшего или сильнейших выделить сложно.
Все решают мелкие детали и временные отрезки,но сильнейшего или сильнейших выделить сложно.
Неужели достаточно просто играть в ЛЧ, чтобы твой клуб считали лучшим в стране?
Неужели достаточно просто играть в ЛЧ, чтобы твой клуб считали лучшим в стране?