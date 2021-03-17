Петржела: «ЦСКА не борется за чемпионство»

Бывший наставник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче питерцев с ЦСКА .

«Зенит» ни в коем случае не проиграет: ничья или победа, но точно не поражение. Мне кажется, кризис миновал. В матче с «Ахматом» команда выглядела очень хорошо.