Петржела: «ЦСКА не борется за чемпионство»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рассуждает о предстоящем матче питерцев с ЦСКА.
«Зенит» ни в коем случае не проиграет: ничья или победа, но точно не поражение. Мне кажется, кризис миновал. В матче с «Ахматом» команда выглядела очень хорошо.
ЦСКА борется за чемпионство? Не думаю. Хотя, конечно, все могут бороться, но в итоге победит всё равно «Зенит» — даже не обсуждается. Больше скажу: если санкт-петербургская команда сегодня проиграет, хотя я в это не верю, то золото никуда не уйдёт.