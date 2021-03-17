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Петржела: «ЦСКА не борется за чемпионство»

17 марта 2021, 16:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рассуждает о предстоящем матче питерцев с ЦСКА.

«Зенит» ни в коем случае не проиграет: ничья или победа, но точно не поражение. Мне кажется, кризис миновал. В матче с «Ахматом» команда выглядела очень хорошо.

ЦСКА борется за чемпионство? Не думаю. Хотя, конечно, все могут бороться, но в итоге победит всё равно «Зенит» — даже не обсуждается. Больше скажу: если санкт-петербургская команда сегодня проиграет, хотя я в это не верю, то золото никуда не уйдёт.

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Все комментарии
mortid
mortid ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 марта в 05:06
    NbKA555
    NbKA555
    17 марта в 19:40
    Даже обсуждать не хочется )Интересно надолго он пропадет со своими комментариями после поражения Зенита?)Такой странный тип конечно ))))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    17 марта в 18:48
      oFANATo
      oFANATo
      17 марта в 18:44
      Петржела, есть хорошая поговорка...
      Не говори гоп, пока не перепрыгнул.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      17 марта в 18:29
      зенит сам с собой борется за чемпионство. В ЦСКА есть конечно игровой кризис, отрицать это глупо, но пусть не надеется, легкой прогулки зенит в Москве не дождётся.
      Ironigor
      Ironigor
      17 марта в 18:26
      Вот вообще твоё мнение мне например не интересно, но доля правды в ней есть. Как жа не лепо слышать про ЦСКА такое, но и факты на лицо. Это уже тот момент когда все всё говорят о том что ЦСКА не тот ,стоит видимо и призадуматься руководству клуба о настоящем и будущем клуба. Какие цели преследует гл.тренер и что он может??? Три года и по моему у клуба нет роста , а турнирная таблица ни чего не говорит. Выступления в Европе как лакмусовая бумага показывает все ошибки и в тактике и то что такая игра уже устарела . Нет роста нет мысли нет ничего нового, чем можно удивить или хотя бы быть на равных .Как можно тогда бороться за чемпионство даже в России , не говоря о каких-то европейских кубках . Нужен человек который может принести в клуб новые идеи, новое видение тактики и стратегии развития!!! Ждём и надеемся!!! Всем добра!!!
      ДСА
      ДСА
      17 марта в 18:22
      Зенит наверняка не проиграет.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      17 марта в 17:25
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        17 марта в 17:16
        ЦСКА борется за смену тренера и пока побеждает по всем фронтам!
        mihaluch
        mihaluch
        17 марта в 17:15
        Про Спартак как-то не надо забывать.
        isamsn
        isamsn
        17 марта в 17:14
        По настроению...А там как реализацией пойдёт. Удачи ЦСКА!!!
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        17 марта в 17:03
        ЦСКА борется не борется тренерский штаб во главе с Ганчаренко.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 марта в 16:48
        Твои слова да Богу в уши...
        STVA 1
        STVA 1
        17 марта в 16:43
        Возьмите вы его уже к себе!
        shlomo
        shlomo
        17 марта в 16:37
        Ну да ...из за бугра всегда виднее, что делается у нас в стране
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