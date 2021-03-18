Тренер «Зенита»: «Мы знали, что Вендел сильный игрок»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о прогрессе полузащитника Вендела.

Прогресс Вендела? Когда мы взяли его, знали, что это сильный игрок. Он приехал из теплой Португалии, непросто сразу привыкнуть к России. Попал в новый коллектив. Но мы понимали, что он сильный футболист, который поможет нам.