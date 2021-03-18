ГлавнаяНовости

Тренер «Зенита»: «Мы знали, что Вендел сильный игрок»

18 марта 2021, 14:50

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о прогрессе полузащитника Вендела.

Прогресс Вендела? Когда мы взяли его, знали, что это сильный игрок. Он приехал из теплой Португалии, непросто сразу привыкнуть к России. Попал в новый коллектив. Но мы понимали, что он сильный футболист, который поможет нам.

Вендел — один из футболистов, который не пропустил ни одной тренировки на сборах, это ему помогло адаптироваться и наладить взаимосвязи с партнерами. Надеюсь, он продолжит играть на таком уровне. Вендел много создает, отдает хорошие передачи. По игре с ЦСКА мы увидели его в качестве одного из лидеров нашей команды.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 15:50
После первого гола заговорили что он сильный игрок
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 марта в 15:36
Малком тоже был сильным игроком
Ironigor
Ironigor
18 марта в 14:58
Только время покажет!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 14:58
Хорошо что знали...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100