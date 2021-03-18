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Тренер «Зенита»: «Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство»

18 марта 2021, 14:39

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о возможном чемпионстве петербургского клуба в нынешнем сезоне.

Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди еще очень много игр, все может быть. Важно было победить ЦСКА и заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче.

Можно ли теперь назвать «Спартак» главным конкурентом? Мы никого не выделяем. Есть хорошие соперники, которые борются за высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство.

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КЭТиК
КЭТиК
18 марта в 14:46
Все зависит от Спартака, как будет побеждать или нет.
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