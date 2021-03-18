Черчесов рассказал о первой тренировке сборной России на сборе в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о первой тренировке национальной команды на сборе в Сочи.
Всю запланированную работу футболисты провели. Тренировка была восстановительная и продлилась 36 минут. В четверг у них сауна, бассейн… Также в четверг играют свои матчи другие футболисты, но за два дня мы потихонечку их всех соберем.
Настроение хорошее. Вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее. В этом плане проблем нет.
Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам к ЧМ-2022 против команды Мальты (24 марта) Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).