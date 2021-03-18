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Черчесов рассказал о первой тренировке сборной России на сборе в Сочи

18 марта 2021, 17:53

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о первой тренировке национальной команды на сборе в Сочи.

Всю запланированную работу футболисты провели. Тренировка была восстановительная и продлилась 36 минут. В четверг у них сауна, бассейн… Также в четверг играют свои матчи другие футболисты, но за два дня мы потихонечку их всех соберем.

Настроение хорошее. Вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее. В этом плане проблем нет.

Сборная России проводит подготовку к отборочным матчам к ЧМ-2022 против команды Мальты (24 марта) Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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Ironigor
Ironigor
18 марта в 18:05
Удачи сборной при любом раскладе!!!
mihaluch
mihaluch
18 марта в 18:03
Сауна конечно с тёлками а иначе Дзюбе опять невтерпёж станет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 17:56
Половины игроков еще нет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 марта в 17:54
Ни о чем.
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