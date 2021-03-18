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Кафельников: «Никакое судейство не поможет „Уралу“ увезти очки из Москвы»

18 марта 2021, 15:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

Не могу назвать «Спартак» явным фаворитом. Все покажет игра. Я иду на стадион и буду смотреть. Ожидаю красивой игры, такой же самоотдачи, как в последних матчах. Вчера «Зенит» ушел в отрыв. Оказаться на первом месте будет тяжело. Сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». У всех одинаковые шансы, не буду называть «Спартак» главным преследователем.

Судейство? Если «Спартак» будет играть нормально, то никакое судейство не поможет «Уралу» увезти очки из Москвы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 18:58
В очередной раз нарушает свою клятву и идёт на футбол...Такова цена слова.
ermak6848
ermak6848
18 марта в 18:12
Сказано ТОЧНО
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 марта в 18:06
у спартака так всегда когда от него ждешь он сливает ,а когда не ждешь то наоборот
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 марта в 18:04
ты что то попутал все судьи и вар под дюковым и мюллером
Romkurch
Romkurch
18 марта в 18:02
Смешно сказал. Урал может просто выиграть и все.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 17:34
Странное высказывание....универсальное...для любой команды....

Пример : "Если "Урал" будет играть нормально то никакое судейство не поможет Спартаку набрать 3 очка в домашнем матче."

Просто никто особо и не рассчитывает что "Урал",который победил лишь в одной из 6-ти последних игр, сможет увезти из Москвы 3 очка....
Ибо за последние 13 гостевых игр - "Урал" выиграл лишь однажды...и то у команды с предпоследнего места в таблице...

Да и сам матч непоказателен в определении нынешнего состояния и настроя Спартака....игры с Ростовом,Локо,ЦСКА покажут...сколь амбициозен новый клуб Квинси Промеса....
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
18 марта в 17:19
если дюков не вмешается и иже с ним, то Спартак и урал покажут сегодня игру и победит тот кто достоен победы сегодня, в отдельно взятом матче...
Caniggia
Caniggia
18 марта в 17:11
Ну теннисист, как ни странно, в этот раз адекватен и мыслит в правильном направлении. Если Спартак покажет такую же игру и самоотдачу, как с Краснодаром и Динамо, то у Урала шансов почти нет, даже на ничью. И судьи здесь ни при чём.
112910415
112910415
18 марта в 16:57
Уралу сегодня тяжело будет ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 марта в 16:54
Вряд ли, зная многочисленные жалобы и скандалы в случае со "Спартаком", кто-то из арбитров будет судить предвзято, да еще в сторону "Урала". Кому это надо? "Зениту"? Так отрыв достаточно комфортен а лишние кривотолки и упреки в их сторону "Зенит" тоже не особо прельщают. Если только Ганчаренко лично похлопочет, чтобы попасть в стыки Лиги Чемпионов, но это уже шутка. "Спартак" выглядит явным фаворитом в игре с "Уралом". Но "Спартак" пока на дистанции чемпионата не проявил себя, как стабильно выигрывающая команда, и вот две победы уже одержаны и в третей уже подсознательно ожидаешь очковые потери. Сможет ли "Спартак" продемонстрировать стабильность и одержать третью победу подряд, чтобы интрига в борьбе за чемпионство присутствовала до конца чемпионата?
makkie
makkie
18 марта в 16:48
Заголовок не отражает сути интервью.

Урал - далеко не подарок!
Сегодня будет не легче, чем в матчах с быками и динамиками. Ибо придётся взламывать автобус, с чем у Спартака до сих пор большие проблемы.
sv_1969
sv_1969
18 марта в 16:24
Все может случиться
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 16:23
Остыл Женька, про друга Карреру больше не вспоминает. Снова поверил в Спартак???
Alex12357
Alex12357
18 марта в 16:14
Эти мысли наводят на то что в России футбола нет.
izrafel
izrafel
18 марта в 16:02
Спартак, хоть и фаворит этого матча, но футбол есть футбол и кроме победы еще бывает и ничейный результат (кстати тоже положительный)....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 15:56
Какой смешной этот кафельников, все судьи давно подручные федуна.
mihaluch
mihaluch
18 марта в 15:54
Ну как это ни какое судейство ни поможет поможет Спартаку поможет.
LOpp
LOpp
18 марта в 15:43
Господи, сколько раз после таких громких заявлений Спартак терял очки.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 15:41
Здраво рассуждая, конечно очень мало шансов у Урала, можно сказать их нет!!! Всем добра!!!
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