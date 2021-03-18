Кафельников: «Никакое судейство не поможет „Уралу“ увезти очки из Москвы»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Уралом» в 23-м туре РПЛ .

Не могу назвать «Спартак» явным фаворитом. Все покажет игра. Я иду на стадион и буду смотреть. Ожидаю красивой игры, такой же самоотдачи, как в последних матчах. Вчера «Зенит» ушел в отрыв. Оказаться на первом месте будет тяжело. Сейчас и «Спартак», и ЦСКА , и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». У всех одинаковые шансы, не буду называть «Спартак» главным преследователем.

Судейство? Если «Спартак» будет играть нормально, то никакое судейство не поможет «Уралу» увезти очки из Москвы.