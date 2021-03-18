Грушевский: «Ахметов подвел ЦСКА в матче с „Зенитом“»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение красно-синих от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ .

К сожалению, «Зенит» выиграл с большим запасом прочности. Первопричина — общий негативный фон. Если бы не подвиги Акинфеева, счет был бы и больше. Команда сражалась, но было ощущение скованности, боязни ошибиться, которая и приводила к ошибкам. Футболисты не наносили удары там, где надо было бить по воротам. Влашич был не похож на себя. Это следствие нездоровой атмосферы, обстановки.

Эпизод с Ахметовым так же очевиден, как детский ляп Зайнутдинова в Туле. Да, это стопроцентная красная карточка, абсолютное безрассудство без злого умысла. В этом не было умышленной недисциплинированности — глупость. Подвел команду.