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Грушевский: «Ахметов подвел ЦСКА в матче с „Зенитом“»

18 марта 2021, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение красно-синих от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.

К сожалению, «Зенит» выиграл с большим запасом прочности. Первопричина — общий негативный фон. Если бы не подвиги Акинфеева, счет был бы и больше. Команда сражалась, но было ощущение скованности, боязни ошибиться, которая и приводила к ошибкам. Футболисты не наносили удары там, где надо было бить по воротам. Влашич был не похож на себя. Это следствие нездоровой атмосферы, обстановки.

Эпизод с Ахметовым так же очевиден, как детский ляп Зайнутдинова в Туле. Да, это стопроцентная красная карточка, абсолютное безрассудство без злого умысла. В этом не было умышленной недисциплинированности — глупость. Подвел команду.

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Все комментарии
anx9q3wh3ppp
anx9q3wh3ppp
19 марта в 11:19
Сначала куппите настоящих футболистов, а не дет сад! А потом и спрашивайте с тренера результат!
ygjwgzas35e3
ygjwgzas35e3 ответ Naherger (раскрыть)
19 марта в 11:18
    64977s5uda9g
    64977s5uda9g ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    19 марта в 11:13
      Naherger
      Naherger
      18 марта в 21:15
      Да ладно. Гончаренко подвел команду, выпустив со старта пару опорников обляков-ахметов
      SHMEL
      SHMEL
      18 марта в 20:15
      Ахметов конечно же подвёл команду, но уверен, что у него не было желания нанести травму Кузяеву.
      Союзник противников
      Союзник противников
      18 марта в 18:42
      Грушевский почти прозрел-ещё пару поражений и он по достоинству оценит тренерский гений Агронома.А раньше не то пел...
      oFANATo
      oFANATo ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      18 марта в 17:59
      В любом случае рубить с плеча - это больше подход Федуна. Я сторонник оценки итогового результата по окончании чемпионата и кубка России.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      18 марта в 17:49
      Зенит на сегодня настолько сильней ЦСКА, что искать причину поражения в удалении одного из 9-ти (кроме Николы и Игоря) игроков - не умно....и несерьёзно...
      Ну не удалился бы.....и Вендел ещё парочку забил бы...))
      112910415
      112910415
      18 марта в 17:08
      не получается у тренера держать правильный настрой в команде ...
      не справился, выходит
      mihaluch
      mihaluch
      18 марта в 17:03
      Полностью согласен с Грушевским с начала тренера доброго найдите а потом замахивайтесь.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      18 марта в 16:43
      Эту карточку и само нарушение никто ведь и не оспаривает. Но к тому моменту ЦСКА уже пропустил 2 гола, а мог и больше, так что не нужно так уж делать акцент на этом нарушении. А "негативный фон" тоже ведь не на пустом месте возник. Очевидно, что команда устала от тренера, а тренер потерял нити управления командой. Зачем дальше мучать друг друга?
      drug01
      drug01
      18 марта в 16:21
      Надо учить рублем
      Ironigor
      Ironigor
      18 марта в 15:59
      Ахметов конечно же подвёл команду . Но есть ещё много вопросов и рулевому ЦСКА.
      ДАША Д
      ДАША Д
      18 марта в 15:58
      Похоже Зенит все же будет чемпионом.
      Djebrael
      Djebrael
      18 марта в 15:58
      Ну а что он как без башенный играл.... и заслуженно получил
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