Тедеско: «Предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу»

Главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ .

Не знаю, что сказать про результат. Думаю, важно не то, с каким счетом мы выиграли, а то, что мы заслужили эту победу.

Чемпионская гонка? Пока до конца чемпионата очень далеко, поэтому предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной против «Ростова», и это будет после матчей сборных. Сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до этой игры, поэтому у нас практически не будет времени на подготовку. Сейчас нет простых матчей.