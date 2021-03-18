ГлавнаяНовости

Тедеско: «Предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу»

18 марта 2021, 21:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ.

Не знаю, что сказать про результат. Думаю, важно не то, с каким счетом мы выиграли, а то, что мы заслужили эту победу.

Чемпионская гонка? Пока до конца чемпионата очень далеко, поэтому предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной против «Ростова», и это будет после матчей сборных. Сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до этой игры, поэтому у нас практически не будет времени на подготовку. Сейчас нет простых матчей.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 12:45
Иногда надо подсматривать и в турнирную таблицу - вдруг Чемп закончится....
112910415
112910415
19 марта в 06:40
надо подобрать ключи к Ростову, такая нынче задача
NbKA555
NbKA555
18 марта в 22:19
От матча к матчу нужно идти!С таким настроем играть ,все приложится с Божьей помощью!А через 7 туров уже видно будет!Мы с командой до конца!
beefs
beefs
18 марта в 22:05
правильно, что на нее смотреть, играть нужно...
mortid
mortid ответ Qatar Airways (раскрыть)
18 марта в 21:54
Он русские буквы лучше некоторых русских знает ;)
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 марта в 21:53
А чё ему туда смотреть, он русские буквы не понимает. Из всей таблицы знакома только команда Arsenal и он в недоумении как она попала в наш чемпионат и почему в зоне вылета находится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 21:48
Не ври,смотришь!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100