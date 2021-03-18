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Понсе не сыграет с «Уралом» из-за мышечной травмы

18 марта 2021, 18:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что форвард команды Эсекель Понсе пропустит матч 23-го тура РПЛ с «Уралом».

У Понсе мышечное повреждение, получил на тренировке. Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее всего, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца паузы на матчи сборных.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провел 20 матчей в РПЛ и забил 9 голов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 марта в 19:17
Коэффициенты резко упали на Спартак.
makkie
makkie
18 марта в 18:41
Здоровья Понсе!
Только разыгрался, и травма... надеюсь, скоро вернётся в строй.
А пока Соболев застолбил за собой место в основе, и никому его не отдаёт. Еще недавно было наоборот, Понсе играл, а Соболев был на подмене.
МапС
МапС
18 марта в 18:39
С Уралом и без него должны справиться, перерыв на сборные пойдёт ему на пользу. Здоровья!
Вoлхв
Вoлхв
18 марта в 18:35
А это плюс в копилку Урала....
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