Понсе не сыграет с «Уралом» из-за мышечной травмы

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что форвард команды Эсекель Понсе пропустит матч 23-го тура РПЛ с «Уралом».
У Понсе мышечное повреждение, получил на тренировке. Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее всего, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца паузы на матчи сборных.
В текущем сезоне аргентинский нападающий провел 20 матчей в РПЛ и забил 9 голов.
Только разыгрался, и травма... надеюсь, скоро вернётся в строй.
А пока Соболев застолбил за собой место в основе, и никому его не отдаёт. Еще недавно было наоборот, Понсе играл, а Соболев был на подмене.
Только разыгрался, и травма... надеюсь, скоро вернётся в строй.
А пока Соболев застолбил за собой место в основе, и никому его не отдаёт. Еще недавно было наоборот, Понсе играл, а Соболев был на подмене.