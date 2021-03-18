Понсе не сыграет с «Уралом» из-за мышечной травмы

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18 марта 2021, 18:33

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что форвард команды пропустит матч 23-го тура РПЛ с «Уралом».

У Понсе мышечное повреждение, получил на тренировке. Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее всего, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца паузы на матчи сборных.