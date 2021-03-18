Черчесов: «Кто будет бить пенальти в сборной? Дзюба сказал, что взял паузу»

Главный тренер сборной России прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» не забил второй пенальти подряд. Вчера, 17 марта, Дзюба не реализовал пенальти в гостевом матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

Мы не говорили, но я читал, что Дзюба сказал, что теперь возьмет академическую паузу. Игрок чувствует сам, бить ли ему, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим. Не сегодня же. Главное, чтоб пенальти был.

Насколько удовлетворен вчерашней игрой сборников? Цифр не видел, но визуально уверен: с каждым туром эти команды и не только они добавляют. Все-таки сборы были долгие. Игра была с определенным сценарием, много нюансов. Я доволен.