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Черчесов: «Кто будет бить пенальти в сборной? Дзюба сказал, что взял паузу»

18 марта 2021, 18:18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не забил второй пенальти подряд. Вчера, 17 марта, Дзюба не реализовал пенальти в гостевом матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

Мы не говорили, но я читал, что Дзюба сказал, что теперь возьмет академическую паузу. Игрок чувствует сам, бить ли ему, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим. Не сегодня же. Главное, чтоб пенальти был.

Насколько удовлетворен вчерашней игрой сборников? Цифр не видел, но визуально уверен: с каждым туром эти команды и не только они добавляют. Все-таки сборы были долгие. Игра была с определенным сценарием, много нюансов. Я доволен.

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ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 22:11
Чтоб дольше продлилась его пауза
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 20:14
За первой паузой должна последовать вторая.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ shlomo (раскрыть)
18 марта в 19:27
и какой наш нападающий лучше Дзюбы?
shur
shur
18 марта в 19:20
...ну хоть одну фамилию обозначили вместо Дзюбы, ну кто лучше то???!!!
oFANATo
oFANATo
18 марта в 19:16
Лучше бы он взял паузу и вообще в сборную не вызывался....
dzvinka
dzvinka
18 марта в 19:14
взял паузу, на передр***нуть)))
112910415
112910415
18 марта в 19:08
на скамеечке ему лучше будет
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 18:58
Не ответил на вопрос.
Сантус
Сантус
18 марта в 18:43
...не академическую паузу,а декретный отпуск...
asraeil
asraeil
18 марта в 18:37
Ну кроме "деревянного кустарника" есть кому в сборной бить пенальти....
CSKA2012
CSKA2012
18 марта в 18:34
Дзюбе надо твиск рекламировать )))
волгодон 2
волгодон 2
18 марта в 18:28
Научно это называется "эффект поникших ветвей"
drug01
drug01
18 марта в 18:26
Значить не будет больше пенальти....
shlomo
shlomo
18 марта в 18:24
Лучше бы он взял паузу за выступление за сборную.....:(((((
ilyafrom
ilyafrom
18 марта в 18:20
Его вообще на поле выпускать не стоит
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