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Кучаев: «Легко пожертвую своим днём рождения ради поездки в сборную»

18 марта 2021, 18:27

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что готов пожертвовать своим днем рождения ради поездки в молодежную сборную России. Подготовку к чемпионату Европы молодежная сборная России начнет 18 марта в Новогорске, в этот день Кучаеву исполнится 23 года.

Будем идти от матча к матчу, постараемся продемонстрировать свой максимум и победить. Главное — показать свою игру, обыграть исландцев и дальше готовиться к следующей встрече. Про соперников что-то конкретное сказать пока не могу, тренерский штаб разберет их игру и расскажет нам на сборах в Новогорске.

Мой день рождения пришелся на первый день сборов? Я спокойно к такому отношусь, не особо считаю этот день праздником. Для меня не критично, что я не отпраздную, тем более причина более чем уважительная. В данном случае легко пожертвую своим днем рождения ради поездки в сборную.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
18 марта в 23:17
А в чем же его неумность заключается? Поведай нам неумным.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 18:57
А ведь он не совсем умен, если так говорит.
beefs
beefs
18 марта в 18:40
все правильно, отпразднуешь после сборов...
Рязань 062
Рязань 062
18 марта в 18:39
лучше бы ты вчера все отдал для СВОЕЙ команды. постоянно пешком ходишь.
izrafel
izrafel
18 марта в 18:36
Ну я сна песня....и сказать то нечего больше...:))))
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