Кучаев: «Легко пожертвую своим днём рождения ради поездки в сборную»

Полузащитник ЦСКА заявил, что готов пожертвовать своим днем рождения ради поездки в молодежную сборную России. Подготовку к чемпионату Европы молодежная сборная России начнет 18 марта в Новогорске, в этот день Кучаеву исполнится 23 года.

Будем идти от матча к матчу, постараемся продемонстрировать свой максимум и победить. Главное — показать свою игру, обыграть исландцев и дальше готовиться к следующей встрече. Про соперников что-то конкретное сказать пока не могу, тренерский штаб разберет их игру и расскажет нам на сборах в Новогорске.

Мой день рождения пришелся на первый день сборов? Я спокойно к такому отношусь, не особо считаю этот день праздником. Для меня не критично, что я не отпраздную, тем более причина более чем уважительная. В данном случае легко пожертвую своим днем рождения ради поездки в сборную.