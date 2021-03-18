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Алекперов: «„Спартаку“ надо искать лучшего тренера»

18 марта 2021, 19:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Председатель правления «Лукойла» (титульный спонсор «Спартака») Вагит Алекперов поделился мыслями перед матчем 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал».

Сегодня, как и всегда, рассчитываем на победу. Что думаю по ситуации с тренером? Надо искать лучшего. Оставить ли Тедеско? Пусть решает совет директоров клуба.

Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство? Бороться надо всегда. Почему сегодня вдруг приехал на матч? Сегодня интересная игра.

Ранее стало известно, что Понсе не сыграет с «Уралом» из-за мышечной травмы.

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VIC2
VIC2
18 марта в 22:33, ред.
Да чо там!
Немец!
Да исчо с итальянскими кровями!
Двойной иностранный агент!
"...подписывать с ним новый контракт неправильно" ( Мостовой)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 21:02
Сказал реальный хозяин
ДСА
ДСА
18 марта в 20:31
Просто этот тренер не благонадежный.
Gahi
Gahi
18 марта в 20:27
Хорошо было бы чтобы у каждой команды был бы вот такой свой покровитель как Вагит Алекперов, который готов помогать и ожидать результата от команды. Может тогда мы бы не услышали о проблемах с финансовыми таких клубов как Тамбов, Анжи, Тосно и др. Удачи и пусть у всех всё будет хорошо.👍
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 19:53, ред.
Хозяин прибыл.Приказчик ушёл в тень.
Qatar Airways
Qatar Airways
18 марта в 19:52
Я ни на что не намекаю, но...

ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 19:45
Алекперов сегодня денег принёс потому и на стадионе.
izrafel
izrafel
18 марта в 19:42
Ну если думать о смене, то нужно уже начинать шевелиться....
Сп62
Сп62
18 марта в 19:34
Готовить сани нужно летом, ну а тренера уже сейчас.
drug01
drug01
18 марта в 19:26
Желаем удачи и успехов
shlomo
shlomo
18 марта в 19:25
Ну все правильно сказано....как человек дающий деньги имеет полное право говорить такое....
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