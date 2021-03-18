Алекперов: «„Спартаку“ надо искать лучшего тренера»

Председатель правления «Лукойла» (титульный спонсор «Спартака») Вагит Алекперов поделился мыслями перед матчем 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал».

Сегодня, как и всегда, рассчитываем на победу. Что думаю по ситуации с тренером? Надо искать лучшего. Оставить ли Тедеско? Пусть решает совет директоров клуба.

Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство? Бороться надо всегда. Почему сегодня вдруг приехал на матч? Сегодня интересная игра.