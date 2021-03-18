Алекперов: «„Спартаку“ надо искать лучшего тренера»

Председатель правления «Лукойла» (титульный спонсор «Спартака») Вагит Алекперов поделился мыслями перед матчем 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал».
Сегодня, как и всегда, рассчитываем на победу. Что думаю по ситуации с тренером? Надо искать лучшего. Оставить ли Тедеско? Пусть решает совет директоров клуба.
Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство? Бороться надо всегда. Почему сегодня вдруг приехал на матч? Сегодня интересная игра.
Ранее стало известно, что Понсе не сыграет с «Уралом» из-за мышечной травмы.