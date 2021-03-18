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Кузяев: «Ахметов сказал, что не хотел нанести мне вред»

18 марта 2021, 18:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что пообщался с партнером по национальной команде Ильзатом Ахметовым. Накануне Ахметов в матче ЦСКА — «Зенит» в одном из эпизодов грубо сыграл против Кузяева.

Да, мы пообщались. Он сказал, что не хотел нанести мне вред. Это игровой момент, ничего страшного. Все, проехали.

Я посмотрел эпизод, довольно неприятно было. Но, слава богу, все обошлось. Так что, жив, здоров.

У нас что-то личное? Нет, просто так получилось. Эмоции, потому что это все-таки был важный матч. В принципе, ничего страшного.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 марта в 06:34
он не хотел, но нарушил грубо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
18 марта в 20:23
Хочешь я тебе напомню когда это было? Сейчас и обувь и защитная амуниция совсем другие.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 20:17
Чисты рабочий стык , ничего специально не было!!! И молодец что извинился !!! Всем добра!!!
Caniggia
Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 марта в 20:16
Легко! Юрий Тишков, Хенрик Ларссон, Эдуардо Да Силва, Джибриль Сиссе...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 марта в 20:13
Хорошо, что они пообщались и нашли взаимопонимание. Рад, что этот опасный стык прошёл без серьёзных последствий для Далера. Ильзату хочется пожелать быть аккуратнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 19:48
Кузяев: «Ахметов сказал, что не хотел нанести мне вред, он хотел принести пользу»
Зря удалили...Ильзат один полезнейших для Зенита игроков в данном матче...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 19:29
Понятно, что получилось не специально. Такие эпизоды обычно случаются редко , но случаются. Оба тянулись к мячу, тут дело случая. Такие эпизоды и при подкатах случаются, хорошо , что все обошлось. Ахметову просто надо быть аккуратнее, в отборе он явно не силен, горяч, а это не всегда есть хорошо, особенно когда и мастерства при отборах не хватает. Удаление справедливое.
Всем здоровья.
leopit
leopit
18 марта в 19:27
Респект!Обоим!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
18 марта в 19:26
".... обычно случаются открытые переломы". Это твои слова. А не приедешь пример хотя бы одного такого ОБЫЧНОГО случая? За такой же фол удалили игрока арсенала и слава богу никакой травмы не было. Нарушение конечно грубое, красная по делу, но нагнетать не следует
ДАША Д
ДАША Д
18 марта в 19:20
Зенит победил и это главное.
Caniggia
Caniggia
18 марта в 19:05
После таких въезжаний в опорную ногу, обычно случаются открытые переломы, после которых игроки, как правило, не выходят на прежний уровень после годовой реабилитации, а иногда просто заканчивают карьеру. Слава богу, у Кузяева оказались крепкие кости и он не стал калекой. Ахметову надо было бы ещё дисквалификацию за это влепить матчей на 5.
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 18:56, ред.
Другое он не мог сказать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 марта в 18:55
Что бы ты сказал, если б он тебе ногу сломал.
STVA 1
STVA 1
18 марта в 18:54
Не думаю что хотел
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 18:51
Было бы странно если Ильзат сказал специально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 18:47
Вот и славно...
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