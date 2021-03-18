Кузяев: «Ахметов сказал, что не хотел нанести мне вред»

Полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал, что пообщался с партнером по национальной команде . Накануне Ахметов в матче ЦСКА — «Зенит» в одном из эпизодов грубо сыграл против Кузяева.

Да, мы пообщались. Он сказал, что не хотел нанести мне вред. Это игровой момент, ничего страшного. Все, проехали.

Я посмотрел эпизод, довольно неприятно было. Но, слава богу, все обошлось. Так что, жив, здоров.

У нас что-то личное? Нет, просто так получилось. Эмоции, потому что это все-таки был важный матч. В принципе, ничего страшного.