Крауч: «Кейн находится на одном уровне с Месси, Левандовски и Холандом»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» поделился мнением о будущем после вылета «шпор» из Лиги Европы от загребского «Динамо».

Я смотрю на Кейна, который покидает поле с грустным лицом. Он не должен играть в таком турнире, как Лига Европы. Кейн находится на одном уровне с Мбаппе, Холандом, Месси и Левандовски.

Харри является игроком уровня Лиги чемпионов, но проигрывает загребскому «Динамо». Это беспокоит. Сон и Кейн заслуживают того, чтобы играть на более высоком уровне, чем Лига Европы.