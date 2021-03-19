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Крауч: «Кейн находится на одном уровне с Месси, Левандовски и Холандом»

19 марта 2021, 12:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч поделился мнением о будущем Харри Кейна после вылета «шпор» из Лиги Европы от загребского «Динамо».

Я смотрю на Кейна, который покидает поле с грустным лицом. Он не должен играть в таком турнире, как Лига Европы. Кейн находится на одном уровне с Мбаппе, Холандом, Месси и Левандовски.

Харри является игроком уровня Лиги чемпионов, но проигрывает загребскому «Динамо». Это беспокоит. Сон и Кейн заслуживают того, чтобы играть на более высоком уровне, чем Лига Европы.

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Все комментарии
cool4back
cool4back ответ galem72 (раскрыть)
19 марта в 22:18, ред.
Стремянка так то посимпотичней, чем ваш Шрэк 😅🤭
League1
League1 ответ ilyafrom (раскрыть)
19 марта в 18:27
Естественно. До Роналду ему просто не дотянуться. Ему бы как-нибудь до Левандовски с гномярой дорасти.
League1
League1
19 марта в 18:23
Молоток Крауч, с Роналду его даже не сравнивает. Понимает, что до Роналду Кейну никогда не дотянуться.
DXTK
DXTK
19 марта в 14:59
Кейн точно как Месси пропал с поля в Загребе, как Лео пропал на энфилде в риме и против баварии.
Pervomaez
Pervomaez ответ sihafazatron (раскрыть)
19 марта в 14:52
Я уверен если бы это было под силу Мауру он разогнал бы 80% этого тотенхема они не бойцы
Pervomaez
Pervomaez ответ shlomo (раскрыть)
19 марта в 14:48
Уровень тренера хороший, а вот по исполнителям не скажешь
galem72
galem72
19 марта в 14:16
Интересно, из каких соображений Стремянка сделал такой вывод о Кейне? ))
Little Caprice
Little Caprice ответ ilyafrom (раскрыть)
19 марта в 13:29
Так он упомянул игроков уровнем ниже Роналду :)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 марта в 13:01
Был бы на одном уровне, не играл бы в ТТХ
shlomo
shlomo
19 марта в 12:47
А что делать Кейну и шпорам в ЛЧ...???? .... игра шпор даже в ЛЕ показала уровень команды.... а команда складывается из игроков и мысли тренера.... так что уровень шпор на сегодняшний день это даже ниже ЛЕ....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 марта в 12:46
"Кейн находится на одном уровне с Мбаппе, Холандом, Месси и Левандовски."

Это тот Кейн, который в стелс-режиме с "Арсеналом" и "Динамо" был? Может, был бы, если бы не забыл боевой режим героя Панам активировать)
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 12:42
Скажите ещё, что лучше Роналду и Ибрагимовича)
sv_1969
sv_1969
19 марта в 12:32
Все эти сравнения ни о чем
ilyafrom
ilyafrom
19 марта в 12:32
Про Роналду не вспоминают уже
sihafazatron
sihafazatron
19 марта в 12:24
кейн игрок уровня лч, а вот ттх с моуром даже в ле оказалось делать нечего)
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