Крауч: «Кейн находится на одном уровне с Месси, Левандовски и Холандом»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч поделился мнением о будущем Харри Кейна после вылета «шпор» из Лиги Европы от загребского «Динамо».
Я смотрю на Кейна, который покидает поле с грустным лицом. Он не должен играть в таком турнире, как Лига Европы. Кейн находится на одном уровне с Мбаппе, Холандом, Месси и Левандовски.
Харри является игроком уровня Лиги чемпионов, но проигрывает загребскому «Динамо». Это беспокоит. Сон и Кейн заслуживают того, чтобы играть на более высоком уровне, чем Лига Европы.
Это тот Кейн, который в стелс-режиме с "Арсеналом" и "Динамо" был? Может, был бы, если бы не забыл боевой режим героя Панам активировать)
Это тот Кейн, который в стелс-режиме с "Арсеналом" и "Динамо" был? Может, был бы, если бы не забыл боевой режим героя Панам активировать)