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Буффон планирует вернуться в «Парму»

20 марта 2021, 08:19

Голкипер «Ювентуса» Джанлуижди Буффон хочет вернуться в «Парму», сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 43-летний голкипер понимает, что уже не сможет конкурировать за место в воротах «Юве». Буффон не будет продлевать контракт с клубом, который истекает 30 июня.

Утверждается, что Джанлуиджи хочет вернуться в «Парму». Буффон является воспитанником «крестоносцев», цвета которых защищал с 1991 по 2001 год. Отмечается, что в «Юве» постараются сохранить Буффона в команде.

На данный момент вратарь восстанавливается от травмы спины.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
20 марта в 11:42
было бы красиво
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 10:49
Буффон решил до полтиника играть
shur
shur
20 марта в 09:48
...печальная история крестоносцев,прискакали они как то на Ладожское Озеро
Лигу Чемпионов выиграть, да так под лёд и ушли, проиграли!!! Счастливой
пенсии Олд Киперу!!!
Ironigor
Ironigor
20 марта в 09:34
Будь здоров прежде всего, а выбор за тобой БУФФОНИЩЕ !!!
mihaluch
mihaluch
20 марта в 09:08
Лучше во время уйти на тренерскую работу.
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 08:53
хорошая идея ))дерзай))
beefs
beefs
20 марта в 08:31
Он бы мог тренировать вратарей....
Остапчук 67
Остапчук 67
20 марта в 08:25
Пусть уже уходит...
Байкал-38.
Байкал-38.
20 марта в 08:21
Может с Пармой выиграет ЛЧ?
izrafel
izrafel
20 марта в 08:19
Ну для Пармы это будет просто подарок
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