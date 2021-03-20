Буффон планирует вернуться в «Парму»

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20 марта 2021, 08:19

Голкипер «Ювентуса» хочет вернуться в «Парму», сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 43-летний голкипер понимает, что уже не сможет конкурировать за место в воротах «Юве». Буффон не будет продлевать контракт с клубом, который истекает 30 июня.

Утверждается, что Джанлуиджи хочет вернуться в «Парму». Буффон является воспитанником «крестоносцев», цвета которых защищал с 1991 по 2001 год. Отмечается, что в «Юве» постараются сохранить Буффона в команде.

На данный момент вратарь восстанавливается от травмы спины.