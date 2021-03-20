«Реал» готов купить Роналду за «символическую сумму» или обменять на Иско

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20 марта 2021, 05:01

Руководство «Реала» готово предложить за нападающего «Ювентуса» лишь «символическую сумму», учитывая непростую финансовую ситуацию, информирует источник.

Отмечается, что мадридский клуб может подписать только годичный контракт с 36-летним португальцем, а чтобы ещё сильнее сбить стоимость трансфера, «Реал» готов предложить «Ювентусу» полузащитника Иско.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» согласится отпустить Роналду за 29 млн евро.