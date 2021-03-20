«Реал» готов купить Роналду за «символическую сумму» или обменять на Иско

Руководство «Реала» готово предложить за нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лишь «символическую сумму», учитывая непростую финансовую ситуацию, информирует источник.
Отмечается, что мадридский клуб может подписать только годичный контракт с 36-летним португальцем, а чтобы ещё сильнее сбить стоимость трансфера, «Реал» готов предложить «Ювентусу» полузащитника Иско.
Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» согласится отпустить Роналду за 29 млн евро.
При своём 36 летнем возрасте Роналду ещё как минимум пару сезонов способен держать высокий уровень. Если в Италии, славящейся своим оборонительным футболом, он может возглавить список лучших бомбардиров, то в той же Ла Лиге АПЛ и тем более французской лиге, Роналду будет давать более высокий результат.
Время покажет...
При своём 36 летнем возрасте Роналду ещё как минимум пару сезонов способен держать высокий уровень. Если в Италии, славящейся своим оборонительным футболом, он может возглавить список лучших бомбардиров, то в той же Ла Лиге АПЛ и тем более французской лиге, Роналду будет давать более высокий результат.
Время покажет...