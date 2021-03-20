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«Реал» готов купить Роналду за «символическую сумму» или обменять на Иско

20 марта 2021, 05:01

Руководство «Реала» готово предложить за нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лишь «символическую сумму», учитывая непростую финансовую ситуацию, информирует источник.

Отмечается, что мадридский клуб может подписать только годичный контракт с 36-летним португальцем, а чтобы ещё сильнее сбить стоимость трансфера, «Реал» готов предложить «Ювентусу» полузащитника Иско.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» согласится отпустить Роналду за 29 млн евро.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Hamman (раскрыть)
21 марта в 19:34
Ну посмотрим , я думаю он бесплатно уйдет
Hamman
Hamman ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
21 марта в 15:20
Не сомневайся, найдутся. АПЛ не сильно пострадал. ПСЖ вполне может заинтересоваться. То же МЛС .
Подписать Роналду, это привлечь более щедрых спонсоров. К тому же фанатская база значительно возрастает.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Hamman (раскрыть)
21 марта в 15:01
А с чего ты решил что тут найдут ? Учитывая кризис у многих клубов ?
Ikarus74
Ikarus74
20 марта в 15:22
Интер Майами — однозначно ! Топ 5 европейских лиг сделают из него клоуна бегающим по всей штрафной за мячом.
Hamman
Hamman ответ juvenale (раскрыть)
20 марта в 13:54
Итальянский футбол всегда славился своими отличными защитниками. Даже на вскидку легче вспомнить топ 5 защитников за последние 20 лет итальянского происхождения, чем других европейских и не только лиг. Много с тех пор поменялось в итальянском футболе, но нельзя не признать тот факт что в плане защиты, итальянцы всё ещё держат первенство.
juvenale
juvenale ответ Hamman (раскрыть)
20 марта в 11:45
можно поподробнее про оборонительный футбол)))я бы понял,если бы имелось ввиду время 90-х,начало 2000-х с Нестами ,Каннаварами и Мальдини,но уже лет так 10 супер обороны нет.Да и чемп Италии результативнее всех был пару сезонов из последних
juvenale
juvenale
20 марта в 11:43
Иско это же ноль полный,который не играет уже года 3))))давайте Каземиро или Вальверде)
Hamman
Hamman ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
20 марта в 11:26
Не тот случай. Бесплатно уходят те, на кого покупателя не смогли найти...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Hamman (раскрыть)
20 марта в 11:07, ред.
Я слышал Юве и за финансовых проблем вообще бесплатно готов его отдать. Также Италия славится своей медлительностью , и поэтому там очень много возрастных футболистов , которые ещё и бомбардира и под 40 становятся
shur
shur ответ Mangur (раскрыть)
20 марта в 09:32
...у меня старый друг всю жизнь в секонд хэнде одевается, вещи нулёвые, стильный, модный, востребованный, телки 60 летние без ума!!!«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
Ironigor
Ironigor
20 марта в 09:20
Это шо было, мысли чьи-то после похмелья?????
ABir
ABir
20 марта в 09:07
Интересно, кто же его всё-таки купит
112910415
112910415
20 марта в 09:02
солнце клонится к закату
Василий 50
Василий 50
20 марта в 08:27
Сказать, это не значит купить.
asraeil
asraeil
20 марта в 08:20
А зарплата, тоже символическая будет?....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 марта в 08:16
Дайвер велИк, но только за символическую плату. Скоро будут продавать как какого-нить гастрика-узбека...
КЭТиК
КЭТиК
20 марта в 08:07
Чего только в футбольном мире не бывает...
Hamman
Hamman
20 марта в 07:57
Подписать за символическую сумму вряд ли получится. Даже учитывая его не юношеский возраст, он всё ещё остаётся в топе нападающих мира. Покупатели за устраивающую Ювентус сумму найдутся непременно и дальше всё будет зависеть от желания самого португальца.
При своём 36 летнем возрасте Роналду ещё как минимум пару сезонов способен держать высокий уровень. Если в Италии, славящейся своим оборонительным футболом, он может возглавить список лучших бомбардиров, то в той же Ла Лиге АПЛ и тем более французской лиге, Роналду будет давать более высокий результат.
Время покажет...
ilyafrom
ilyafrom
20 марта в 07:44
Символическая сумма, это сколько? 1 евро?
Пень трухлявый
Пень трухлявый
20 марта в 07:34
А чё, вполне себе сделка.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 06:05
Так и должно быть. Что поделаешь возраст.
Mangur
Mangur
20 марта в 05:09
Как секондхенд.Дожился Рональдо
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