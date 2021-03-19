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Месси не перейдёт в «Ман Сити», Лео принял решение остаться в «Барселоне»

19 марта 2021, 14:42

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, останется в «Барселоне».

Как сообщается, «Манчестер Сити» всё ещё является главным претендентом на аргентинца, однако Лео склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «Барселоной».

Месси принял такое решение после выборов нового президента клуба. Капитан «сине-гранатовых» имеет хорошие отношения с Жоаном Лапортой, который стал новым президентом «Барселоны», поэтому Месси решил не покидать команду, в которой он провёл всю свою карьеру.

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Dexter2110
Dexter2110 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
22 марта в 09:26, ред.
Не вижу особой разницы, 550мил в год З/П или 385млн. Это все равно дофига. Особо не поможет разгрузить з/п ведомость. А на фоне его з/п, остальные игроки вообщи за капье работают. Единственный вариант вытащит Барсу иж Ж это отпустить Месси. Вот тогда они сыкономят огромную сумму и могут вылезти из долгов. Но решать Барсе
Maksat Karanov
Maksat Karanov
20 марта в 09:19
Мужчина, не бросил свою команду в столь трудный момент. Настоящий лидер.
ziko1975
ziko1975
20 марта в 01:59
Лучшее, что мог бы сделать Лео для Барсы - уйти из Барсы. 34 года - время когда надо давать дорогу молодым. В 34 года ты по любому не можешь поддерживать высокий темп игры, следовательно командная игра будет проседать по скорости. На Алавес и Эльче еще хватит чистого мастерства Лео, но на Баварию, ПСЖ, Реал - нет. В 34 года уже не может быть 100% места в основе в каждом матче (если ставить самые высокие цели). Хави и Иньеста ушли, кста, в 34. И очень хорошо помню последний сезон Иньесты, когда его уже не хватало скорости в принятии решений с серьезными соперниками.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
19 марта в 20:40
Значит всё таки Месси - ПАТРИОТ! Лео согласен играть за свой любимый клуб бесплатно, 100 лямов - это разве деньги?! Деньги - ничто, Месси- всё!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
19 марта в 19:49
Пообещают хорошие деньги и останется. Тут он пуп земли, а в другом клубе можно и не быть примой. А он это очень не любит.
Шишанутый
Шишанутый
19 марта в 19:38
Кишка тонка у гнома для нового вызова. Будет и дальше седеть на пригретом местечке.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ League1 (раскрыть)
19 марта в 19:01
Боится он новых для себя вызовов) Ведь тогда бы ему пришлось пахать в свои 33 года, что не так то и просто!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 марта в 19:00
Кто бы сомневался) Он далеко не Роналду! Он боится новых для себя вызовов.
League1
League1
19 марта в 18:08
Слишком жалок этот гном, чтобы осмелиться на какой-нибудь мужской поступок. Он лучше весь плесенью покроется, чем решится хоть на что-нибудь.
Incredulous
Incredulous
19 марта в 17:19
А разве кто-то сомневался, что это очередной спектакль в исполнении одного актёра.
RR117
RR117
19 марта в 17:06, ред.
Конечно никуда не уйдет.
Когда он этот спектакль с уходом разыгрывал прошлым летом, он прекрасно понимал, что не отработав контракт, он не сможет покинуть клуб.

Перейдя в другой клуб, он понимает, что рискует повторить судьбу Азара и провалиться, лопнув пузырь под названием "Месси лучший игрок в истории".

Как говорится, лучше Осасуна и Леганес в Ла лиге, чем по полной обделаться в новом клубе.
Igo0rek
Igo0rek
19 марта в 17:02
Фууууууух, пронесло))
Мясорезка
Мясорезка
19 марта в 16:52
Ссыкло)))
Мessi 10
Мessi 10
19 марта в 16:48, ред.
А теперь самое интересное - кто под кого прогнется. Либо Лео действительно пойдет на существенное снижение з/п, как и анонсировал Лапорта. Либо Лапорта побежит брать кредиты, чтобы потянуть зарплату Лео. Но тогда грош цена его предвыборной речи.
Сейчас ясно только одно - денег у Барселоны на новый контракт Лео на текущих условиях нет.
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко
19 марта в 16:44
Дно еще не пробито... в этом сезоне ПСЖ без шансов проигрывают... а в следующем году даже из группы ЛЧ не выйдут... никто не тянет в этой Барселоне... вышел срок годности... Необходимо кардинально ВСЕ и ВСЕХ менять как Гвардиола после Райкарда...
mortid
mortid
19 марта в 16:41
    Сантус
    Сантус
    19 марта в 16:30
    Пожизненный контракт и погребение в центральном круге Камп Ноу.Ну что же..логично.
    Garrincha58
    Garrincha58
    19 марта в 16:07
    ха ха ха! а сколько ору то было, кто бы сомневался бабло правит миром
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 марта в 15:53
    Совсем не удивлен.
    Пень трухлявый
    Пень трухлявый
    19 марта в 15:50
    Кто ж его отпустит, он же памятник.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 марта в 15:23
    Ахахах! Сериал продолжается, то уходит то не уходит, то продливают контракт на 5 лет то пожизненно, то памятник ставят ему то мавзолей строят, а гном как был гномом так и им остаётся, изначально было понятно, что карлик никуда не дёрнется по одной простой причине, что нигде не сможет играть, пример, его же сборная страны.
    Ironigor
    Ironigor
    19 марта в 15:19
    Я это говорил с самого начала этих слухов, никуда он не уйдёт!!! Кому нужно столько бабла отдавать за утухающего инопланетянена с огромной зарплатой?!! Пусть остаётся в комфортной обстановке Барселоны , которая тоже начинает стареть вместе со своим кумиром !!! Всем добра!!!
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    19 марта в 15:09
    Он в свое время утверждал, что готов играть за Барселону бесплатно, что, однако, не мешало каждый раз выбивать более жирный контракт.
    Djebrael
    Djebrael
    19 марта в 15:06
    Ну можно было и не быть с семью пядями во лбу, что бы предугадать такую развязку ..... очевидно, что лучшие дни многолетнего лидера Барселоны остались в прошлом.... да и прежней большой команды больше нет и ее, по сути, нет уже давно.... просто по инерции болельщики с каждым новым турниром ждали чудесного возвращения (вот, наступит новая игра, выйдет Лео и все будет как прежде....) .... увы, но не будет и с этим надо смириться всем и особенно фанатам ... с Месси или без него, но время Барсы ушло.... и сейчас вопрос в том, какой станет новая каталонская команда.... и для него самого уход может стать главной ошибкой в жизни..... если Барса твоя семья, то с ней надо быть не только в минуты радости.... и покинув клуб в трудное время, Лео обречен будет прослыть простым любителем больших денег и потеряться в новом суперклубе среди молодых и голодных до карьерного роста игроков....а оставшись станет величайшим из великих.....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 марта в 15:04
    Видимо должность кроме игрока предложили...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Y. N. W . A . (раскрыть)
    19 марта в 15:04
    Наоборот, Лапорта попросил его сократить зп на 30%.
    Если Месси это сделает как капитан, то другие тоже последуют его примеру и это немного облегчит жизнь команде.
    Барселона сейчас не в состоянии не то, чтобы увеличить его зп, а тянуть даже нынешний оклад.
    NOVA
    NOVA
    19 марта в 15:01
    ну надо тогда и завершать карьеру в барсе или еще сезон два и в сша или на родину!!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 марта в 15:00
    Капец "Барселоне" - гном ее доест.
    Надо было его сразу и тренером назначить.
    Он никому в клубе спокойно работать не даст.
    Бартомеу понял, кого взрастил, но поздно.
    DXTK
    DXTK
    19 марта в 14:56
    Ляпорта и Месси добьют Барсу, а после продадут ее китайцам.............
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 марта в 14:56
    Наконец то раздуплился, только цену набивал
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