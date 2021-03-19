Месси не перейдёт в «Ман Сити», Лео принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, останется в «Барселоне».
Как сообщается, «Манчестер Сити» всё ещё является главным претендентом на аргентинца, однако Лео склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «Барселоной».
Месси принял такое решение после выборов нового президента клуба. Капитан «сине-гранатовых» имеет хорошие отношения с Жоаном Лапортой, который стал новым президентом «Барселоны», поэтому Месси решил не покидать команду, в которой он провёл всю свою карьеру.
Когда он этот спектакль с уходом разыгрывал прошлым летом, он прекрасно понимал, что не отработав контракт, он не сможет покинуть клуб.
Перейдя в другой клуб, он понимает, что рискует повторить судьбу Азара и провалиться, лопнув пузырь под названием "Месси лучший игрок в истории".
Как говорится, лучше Осасуна и Леганес в Ла лиге, чем по полной обделаться в новом клубе.
Когда он этот спектакль с уходом разыгрывал прошлым летом, он прекрасно понимал, что не отработав контракт, он не сможет покинуть клуб.
Перейдя в другой клуб, он понимает, что рискует повторить судьбу Азара и провалиться, лопнув пузырь под названием "Месси лучший игрок в истории".
Как говорится, лучше Осасуна и Леганес в Ла лиге, чем по полной обделаться в новом клубе.
Сейчас ясно только одно - денег у Барселоны на новый контракт Лео на текущих условиях нет.
Сейчас ясно только одно - денег у Барселоны на новый контракт Лео на текущих условиях нет.
Если Месси это сделает как капитан, то другие тоже последуют его примеру и это немного облегчит жизнь команде.
Барселона сейчас не в состоянии не то, чтобы увеличить его зп, а тянуть даже нынешний оклад.
Если Месси это сделает как капитан, то другие тоже последуют его примеру и это немного облегчит жизнь команде.
Барселона сейчас не в состоянии не то, чтобы увеличить его зп, а тянуть даже нынешний оклад.
Надо было его сразу и тренером назначить.
Он никому в клубе спокойно работать не даст.
Бартомеу понял, кого взрастил, но поздно.
Надо было его сразу и тренером назначить.
Он никому в клубе спокойно работать не даст.
Бартомеу понял, кого взрастил, но поздно.