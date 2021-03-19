Месси не перейдёт в «Ман Сити», Лео принял решение остаться в «Барселоне»

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19 марта 2021, 14:42

Нападающий , скорее всего, останется в «Барселоне».

Как сообщается, «Манчестер Сити» всё ещё является главным претендентом на аргентинца, однако Лео склоняется к тому, чтобы подписать новый контракт с «Барселоной».

Месси принял такое решение после выборов нового президента клуба. Капитан «сине-гранатовых» имеет хорошие отношения с Жоаном Лапортой, который стал новым президентом «Барселоны», поэтому Месси решил не покидать команду, в которой он провёл всю свою карьеру.