Бент: «Не сказал бы, что Моуриньо плохой тренер, но его тактика устарела»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент порассуждал о работе тренера «шпор» Жозе Моуриньо.
Не сказал бы, что он плохой тренер, но я думаю, что его тактика на сегодняшний день немного устарела. Его позвали, чтобы клуб выиграл трофеи. Он никогда не был тренером, который строит проект на 3-4 года. Таким был Почеттино.
После такой игры с «Загребом», – не думаю, что победы в Кубке Лиги будет достаточно. Если Моуриньо уйдет в конце сезона, сам или после увольнения, он скажет: «Я сделал свое дело, я взял трофей».
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» уволит Моуриньо, если команда завершит сезон вне топ-4 АПЛ.
PS при почеттино тоже Тоттенхэм вылетал из ЛЕ.....когда аргентос играл вторым составом.......
PS при почеттино тоже Тоттенхэм вылетал из ЛЕ.....когда аргентос играл вторым составом.......