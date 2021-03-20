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Бент: «Не сказал бы, что Моуриньо плохой тренер, но его тактика устарела»

20 марта 2021, 14:21

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент порассуждал о работе тренера «шпор» Жозе Моуриньо.

Не сказал бы, что он плохой тренер, но я думаю, что его тактика на сегодняшний день немного устарела. Его позвали, чтобы клуб выиграл трофеи. Он никогда не был тренером, который строит проект на 3-4 года. Таким был Почеттино.

После такой игры с «Загребом», – не думаю, что победы в Кубке Лиги будет достаточно. Если Моуриньо уйдет в конце сезона, сам или после увольнения, он скажет: «Я сделал свое дело, я взял трофей».

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» уволит Моуриньо, если команда завершит сезон вне топ-4 АПЛ.

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Pervomaez
Pervomaez ответ КЭТиК (раскрыть)
20 марта в 21:23
Всё правильно такие как гвардиола побояться возглавить средний клуб, сразу будет видно уровень
DXTK
DXTK
20 марта в 15:09, ред.
    berda2003
    berda2003
    20 марта в 14:38
    он сперматозоид - случайно всё...
    sv_1969
    sv_1969
    20 марта в 14:31
    Моур остановился в развитии
    dimagas2
    dimagas2
    20 марта в 14:30
    Бензина не хватает ТТХ,забуксовали уже зимой.
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 марта в 14:22
    Он не умеет тренировать слабые команды.
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