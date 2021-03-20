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Тренер «Брайтона» рассказал о ситуации с контрактом Уэлбека

20 марта 2021, 13:09

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер сообщил последние новости о будущем Дэнни Уэлбека в клубе. Нападающий должен стать свободным агентом этим летом, и Поттер признал, что решение о возможном продлении контракта не будет принято до конца сезона.

Нам нужно набрать очки, чтобы достичь тех целей и задач, которые у нас есть, и Дэнни знает, что он сыграет огромную роль в этом. А потом, в конце сезона, мы сядем и поговорим о том, что правильно для всех. Но в данный момент он невероятно важен для нас.

Уэлбек перешел в «Брайтон» осенью прошлого года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
20 марта в 13:26
Вoлхв
Вoлхв
20 марта в 13:12
Ну все правильно... по результатам и контракт...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 13:10
Думаю они его оставят
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