Тренер «Брайтона» рассказал о ситуации с контрактом Уэлбека

Главный тренер «Брайтона» сообщил последние новости о будущем в клубе. Нападающий должен стать свободным агентом этим летом, и Поттер признал, что решение о возможном продлении контракта не будет принято до конца сезона.

Нам нужно набрать очки, чтобы достичь тех целей и задач, которые у нас есть, и Дэнни знает, что он сыграет огромную роль в этом. А потом, в конце сезона, мы сядем и поговорим о том, что правильно для всех. Но в данный момент он невероятно важен для нас.