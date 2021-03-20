ГлавнаяНовости

Хавбек «Барселоны» Педри: «Надел футболку „Реала“ и понял — что-то не так»

20 марта 2021, 14:32

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что отказался от перехода в мадридский «Реал», а также ответил на вопрос касательно контракта Лионеля Месси.

Во время переговоров я поблагодарил представителя «Реала» за интерес, но в итоге отказался. Я надел футболку «Реала», посмотрел на эмблему и понял — что-то не так. В конце концов я оказался в команде, за которую хотел выступать.

Контракт Месси? Я не говорю об этом с ним. Это решение он должен принять сам. Надеюсь, что он останется в «Барселоне» надолго. Наши результаты улучшаются, и видно, что Месси становится счастливее.

Недавно Педри впервые получил вызов в сборную Испании.

Все новости
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Зума — о поражении от «Вест Бромвича»: «Это был просто не наш день»
Вчера, 12:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Federico
Federico
20 марта в 19:29
    asraeil
    asraeil
    20 марта в 14:57
    Ну и такое наверное бывает...:)))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    20 марта в 14:36
    Пуговицы не с той стороны?)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    20 марта в 14:35
    Посмотрел на твою фамилию и понял, что что-то не так. Удачи, Педри .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100