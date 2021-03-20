Хавбек «Барселоны» Педри: «Надел футболку „Реала“ и понял — что-то не так»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что отказался от перехода в мадридский «Реал», а также ответил на вопрос касательно контракта Лионеля Месси.

Во время переговоров я поблагодарил представителя «Реала» за интерес, но в итоге отказался. Я надел футболку «Реала», посмотрел на эмблему и понял — что-то не так. В конце концов я оказался в команде, за которую хотел выступать.

Контракт Месси? Я не говорю об этом с ним. Это решение он должен принять сам. Надеюсь, что он останется в «Барселоне» надолго. Наши результаты улучшаются, и видно, что Месси становится счастливее.