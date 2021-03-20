Агент Оршича заявил, что игроком интересуются итальянские клубы

Агент нападающего загребского «Динамо» заявил, что игроком интересуются итальянские клубы.

Итальянский опыт действительно помог Оршичу, хотя он заслужил больше игрового времени в «Специи», когда выступал за этот клуб. Тогда он был еще молод, не знал языка, но должен был изучать тактическую сторону игры.

Сейчас я контактирую с некоторыми итальянскими клубами. Сейчас ему 28 лет, и мы определенно не откажемся от возвращения в Италию.