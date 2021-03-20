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Агент Оршича заявил, что игроком интересуются итальянские клубы

20 марта 2021, 15:25

Агент нападающего загребского «Динамо» Мислава Оршича заявил, что игроком интересуются итальянские клубы.

Итальянский опыт действительно помог Оршичу, хотя он заслужил больше игрового времени в «Специи», когда выступал за этот клуб. Тогда он был еще молод, не знал языка, но должен был изучать тактическую сторону игры.

Сейчас я контактирую с некоторыми итальянскими клубами. Сейчас ему 28 лет, и мы определенно не откажемся от возвращения в Италию.

Напомним, ранее Оршичем интересовалось московское «Динамо».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
20 марта в 17:12
В Италии хорошо, а дома лучше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 марта в 15:48
Агент рекламирует игрока.
1bear
1bear
20 марта в 15:29
ну вот - провел один суперматч и сразу в Серию А???
...это вряд ли
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