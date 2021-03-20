Агент Оршича заявил, что игроком интересуются итальянские клубы

Агент нападающего загребского «Динамо» Мислава Оршича заявил, что игроком интересуются итальянские клубы.
Итальянский опыт действительно помог Оршичу, хотя он заслужил больше игрового времени в «Специи», когда выступал за этот клуб. Тогда он был еще молод, не знал языка, но должен был изучать тактическую сторону игры.
Сейчас я контактирую с некоторыми итальянскими клубами. Сейчас ему 28 лет, и мы определенно не откажемся от возвращения в Италию.
Напомним, ранее Оршичем интересовалось московское «Динамо».
...это вряд ли
...это вряд ли