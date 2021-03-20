Аллан запретил носить своему сыну футболку Роналду

Полузащитник «Эвертона» Аллан заявил, что запретил своему сыну носить футболку нападающего «Ювентуса» .

Напомним, что бразильский футболист на протяжении пяти лет выступал за «Наполи».

Мой сын Мигель очень любит футбол, он всегда смотрит его, постоянно носит футболки клубов, в которых я играл. Мой сын — мой главный мотиватор.

Он большой поклонник Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду, однако я не разрешаю ему носить футболку «Ювентуса» с именем Криро, потому что туринский клуб — принципиальный соперник «Наполи». Но я ему разрешаю носить форму «Реала» с седьмым номером Роналду. Считаю, что это нормально.