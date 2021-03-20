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Аллан запретил носить своему сыну футболку Роналду

20 марта 2021, 14:30

Полузащитник «Эвертона» Аллан заявил, что запретил своему сыну носить футболку нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, что бразильский футболист на протяжении пяти лет выступал за «Наполи».

Мой сын Мигель очень любит футбол, он всегда смотрит его, постоянно носит футболки клубов, в которых я играл. Мой сын — мой главный мотиватор.

Он большой поклонник Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду, однако я не разрешаю ему носить футболку «Ювентуса» с именем Криро, потому что туринский клуб — принципиальный соперник «Наполи». Но я ему разрешаю носить форму «Реала» с седьмым номером Роналду. Считаю, что это нормально.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
20 марта в 22:17
Заголовок не верный. Он запретил носить футболку Ювентуса а не футболку Роналду.
An Jo
An Jo
20 марта в 18:34
Кто такой Аллан?
Багров-брат
Багров-брат ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 марта в 15:38
А кто свечку держал?
ilyafrom
ilyafrom
20 марта в 15:07
Что тут такого? Хочет носить футболку Роналду, пусть носит. Не платье же одевает
Djebrael
Djebrael
20 марта в 14:59
Ну наверное отец прав....
Байкал-38.
Байкал-38.
20 марта в 14:59
Вообще носить футболку гея и не важно какой клуб, это зашквар!
Sadjon
Sadjon
20 марта в 14:47
Молодец, респект!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 марта в 14:38
Молодец. Уважаю, когда у людей есть принципы.
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