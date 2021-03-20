Аллан запретил носить своему сыну футболку Роналду

Полузащитник «Эвертона» Аллан заявил, что запретил своему сыну носить футболку нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, что бразильский футболист на протяжении пяти лет выступал за «Наполи».
Мой сын Мигель очень любит футбол, он всегда смотрит его, постоянно носит футболки клубов, в которых я играл. Мой сын — мой главный мотиватор.
Он большой поклонник Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду, однако я не разрешаю ему носить футболку «Ювентуса» с именем Криро, потому что туринский клуб — принципиальный соперник «Наполи». Но я ему разрешаю носить форму «Реала» с седьмым номером Роналду. Считаю, что это нормально.