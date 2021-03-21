Кутепов: «С удовольствием приехал в расположение сборной»

Защитник «Спартака» прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ -2022.

Ощущения — отличные, готов работать. Настроение хорошее, как и у всех ребят. Да, игровой практики было мало, но мой вызов в сборную — решение тренерского штаба. Мне не сказали, почему меня вызвали. Пришел вызов — с удовольствием приехал в расположение сборной. Мне всегда здесь комфортно, уютно. Мне здесь нравится все. Планов на паузу не было, никуда билеты не покупал, поэтому все сложилось хорошо.