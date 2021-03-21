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Кутепов: «С удовольствием приехал в расположение сборной»

21 марта 2021, 13:46

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Ощущения — отличные, готов работать. Настроение хорошее, как и у всех ребят. Да, игровой практики было мало, но мой вызов в сборную — решение тренерского штаба. Мне не сказали, почему меня вызвали. Пришел вызов — с удовольствием приехал в расположение сборной. Мне всегда здесь комфортно, уютно. Мне здесь нравится все. Планов на паузу не было, никуда билеты не покупал, поэтому все сложилось хорошо.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
22 марта в 21:09, ред.
Ну всё, Чипполино в сборной - не защита, а просто стена.) Мальта - в трепет!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 14:54
Главное, чтобы вернуться в расположение своих команд бодрыми, с удовольствием, а не на полусогнутых и со свистульками во рту.
ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 14:42
С удовольствием посидит на скамейке запасных
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
21 марта в 14:14
ЗМС еще себя проявит.
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 14:07
Илья, сначала бы в старт Спартака пробился, а потом уж и о сборной можно говорить....Только имей ввиду, Игнашевича на этот раз рядом не будет... С Семёновым, Нойштедтером и т.п. такой халявы не будет...
Байкал-38
Байкал-38
21 марта в 13:59, ред.
Возвращение забытого Кутепова в сборную! Хана всем!!!

izrafel
izrafel
21 марта в 13:48
Удачи тебе Илья....и начинай тренировки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 13:48
Давай не ленись там
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