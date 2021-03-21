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Сёмин: «Желаю удачи Батуренко в „Роторе“»

21 марта 2021, 13:42

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Батуренко на пост наставника «Ротора».

Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он из той плеяды тренеров, которые всегда выходят из трудных ситуаций как в жизни, так и в карьере – Черевченко, Батуренко, Рахимов. Наверное, его основное качество – что он очень честный человек по отношению к игрокам, это его большой козырь. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий. Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался.

Многое будет зависеть от удачи. Волгоград – команда, которая имеет громадное количество болельщиков, город любит футбол. Я вспоминаю трибуны, сейчас там прекрасный стадион, есть развитие со стороны губернатора. Поэтому, думаю, Батуренко должен справиться. Я желаю ему удачи. Такой город должен иметь у себя большой футбол.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
21 марта в 13:56
Палыч бы сам возглавил будь он помоложе.
asraeil
asraeil
21 марта в 13:50
Ну правильно сам Палыч отказался и наверняка предложил тезку ....:)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 марта в 13:45
Палыч знает его, работали вместе уже.
Удачи тренеру и Ротору.
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