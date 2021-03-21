Яровинский: «Больше не выходим на матч со „Спартаком“ с дрожащими ногами»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением об успешных играх казанского клуба после зимней паузы.

У нас ментально такое состояние уже давно. Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее. Это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать. Но не получилось с точки зрения результата.

А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это.

У нас очень плотная и жесткая лига. Напомню, что тот же «Тамбов» до всех сложностей очень мало пропускал и создавал проблемы многим командам. Вопрос не в том, что у «Рубина» проблемы с середняками, а в том, что в России нет слабых команд и тяжело вскрывать эшелонированную оборону. Все умеют грамотно защищаться, везде работают хорошие тренеры.

Что мне понравилось в матче с «Уфой», мы смогли не только переигрывать соперника, но и перебороть его. Хотя с этим порой бывают проблемы. У нас нет недооценки соперника, просто такие команды навязывают игру, в которой мы не всегда можем в должной мере себя проявить. Это говорит о хорошем уровне соперников.