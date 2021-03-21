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Яровинский: «Больше не выходим на матч со „Спартаком“ с дрожащими ногами»

21 марта 2021, 15:43

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением об успешных играх казанского клуба после зимней паузы.

У нас ментально такое состояние уже давно. Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее. Это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать. Но не получилось с точки зрения результата.

А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это.

У нас очень плотная и жесткая лига. Напомню, что тот же «Тамбов» до всех сложностей очень мало пропускал и создавал проблемы многим командам. Вопрос не в том, что у «Рубина» проблемы с середняками, а в том, что в России нет слабых команд и тяжело вскрывать эшелонированную оборону. Все умеют грамотно защищаться, везде работают хорошие тренеры.

Что мне понравилось в матче с «Уфой», мы смогли не только переигрывать соперника, но и перебороть его. Хотя с этим порой бывают проблемы. У нас нет недооценки соперника, просто такие команды навязывают игру, в которой мы не всегда можем в должной мере себя проявить. Это говорит о хорошем уровне соперников.

Ранее Олег Яровинский заявил, что защитник «Рубина» Илья Самошников через один-два года будет основным игроком сборной России.

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Все комментарии
makkie
makkie
21 марта в 20:07
Эх, сыграть бы сейчас с Рубином, в нынешней форме!

Всё же матчи с Динамо и Рубином Спартак проводил по новой схеме 4-3-3, но мало что получилось и были огромные разрывы между линиями. Спрашивалось, зачем было себя мучить? Вернулись к привычной 3-5-2 и сходу три победы, с общей разницей мячей 13-3.
Сп62
Сп62
21 марта в 18:52
Зачем сравнивать Тамбов с топ-5 клубами и игру аутсайдеров с игрой лидеров. Бывают случайности, но это как сюрпризы, а не закономерности.
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 17:19
Цыплят по осени считают...

Вот Химки впечатляют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 марта в 17:06
Посмотрим , что по окончанию чемпионата возьмете. А так командо сейчас хорошая в Казани.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 16:52
У Лёни большой опыт по унижению Спартака!
quinn-se
quinn-se ответ d_fincher (раскрыть)
21 марта в 16:47
Это с Динамо было, а не с Рубином)
asraeil
asraeil
21 марта в 16:16
Ну а что дрожать то...игра есть игра и ничего более...не на бокс же выходите
d_fincher
d_fincher
21 марта в 15:53
Если бы не фотошоп против Мозеса, вы бы не победили.
STVA 1
STVA 1
21 марта в 15:45
Так уже давно не выходите с дрожащими!
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