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Яровинский считает, что Самошников станет основным футболистом сборной

21 марта 2021, 15:37

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что защитник казанского клуба Илья Самошников через один-два года будет основным игроком сборной России.

В чем секрет успеха Самошников? Все это достигнуто через тяжелую работу тренеров и Самошникова, он четко выполняет требования, очень хорошо тренируется, растет. Илья конвертировал все свои качества, которые у него были, в серьезную и солидную игру. Но это и эффект того, что Леонид Слуцкий (главный тренер «Рубина») провел с ним колоссальную работу, а Самошников всегда был интересным футболистом, просто сейчас достиг определенной стабильности в игре.

Сто процентов [через год-два Самошников будет игроком стартового состава сборной]. Я в этом даже не сомневаюсь.

Ранее Самошников прокомментировал свой вызов в сборную России.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 15:52
Меньше слов,больше дела!
Ironigor
Ironigor
21 марта в 15:47, ред.
В нашей жизни все может быть!!! И самое главное желание идти к цели!!! Удачи!!!
sv_1969
sv_1969
21 марта в 15:46
Слишком много говорит
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