Яровинский считает, что Самошников станет основным футболистом сборной

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский считает, что защитник казанского клуба через один-два года будет основным игроком сборной России.

В чем секрет успеха Самошников? Все это достигнуто через тяжелую работу тренеров и Самошникова, он четко выполняет требования, очень хорошо тренируется, растет. Илья конвертировал все свои качества, которые у него были, в серьезную и солидную игру. Но это и эффект того, что Леонид Слуцкий (главный тренер «Рубина») провел с ним колоссальную работу, а Самошников всегда был интересным футболистом, просто сейчас достиг определенной стабильности в игре.

Сто процентов [через год-два Самошников будет игроком стартового состава сборной]. Я в этом даже не сомневаюсь.